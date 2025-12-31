ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 31. szerda
A Tihanyi Apátság a háttérben a Balatonnal, drónról fotózva / Tihany Abbey by the Lake Balaton
Nyitókép: mason01/Getty Images

Nagy bajok a Balatonban, megszólaltak a kutatók

Infostart

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet állásfoglalása a Balaton déli partján létesített kikötők ökológiai kockázatairól: a téli oxigénhiányos állapotokról és halpusztulásról. A kutatók szerint baj van: a jelenség túlmutat egy-egy kikötőn vagy helyszínen, és a Balaton jövője szempontjából kritikus kérdéseket vet fel.

A tél beálltával ismét előtérbe kerültek a Balaton déli partján, az egyes kikötők térségében tapasztalható téli halpusztulások. Fontos hangsúlyoznunk, hogy az egyedi esetek mögött nem elszigetelt, helyi problémák, hanem egy összetett, rendszerszintű jelenség áll, amely a klímaváltozás és az elmúlt évek intenzív partmenti beépítéseinek együttes következménye – olvasható a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közösségi oldalán.

A klímaváltozás következtében a Balaton telei egyre gyakrabban jégmentesek, miközben a tó továbbra is szélnek kitett, sekély víztest marad. Ennek következtében a nyílt vízen téli időszakban is erős hullámzás és folyamatos vízmozgás jellemző.

A télen alig táplálkozó halak számára viszont a hullámzó víz leküzdése jelentős energia vesztést jelent, így a jégmentes időszakokban hullámzástól védett területeket keresnek.

Ezzel párhuzamosan a déli parton kialakított, nagy kiterjedésű, mélyített és erősen védett kikötőmedencék a téli időszakban menedékként (vermelőhelyként) funkcionálnak a halak számára. A halak tömegesen húzódnak ezekbe a nyugodtabb öblözetekbe, ahol azonban a vízcsere korlátozott, a víztömeg részben elszigetelődik.

Oxigénhiányos állapot kialakulásának kockázata

A védett, gyenge átkeveredésű kikötőmedencékben a halak nagy sűrűsége, az üledék oxigénfogyasztása és az algák alacsony téli oxigéntermelése együttesen akut oxigénhiányos állapotot idézhet elő. Ilyen körülmények között rövid idő alatt tömeges halpusztulás alakulhat ki, akár külső terhelés, zavaró hatás nélkül is.

A Balaton északi partján a mélyebb víz és a part menti meder morfológia lehetővé teszi az ún. „átfolyós” kikötők kialakítását. A déli part sekély vízviszonyai miatt azonban az ilyen megoldások gyors üledékfelhalmozódáshoz vezetnének, ezért ott jellemzően zárt, mélyített medencék jönnek létre, amelyek a halak szempontjából előhelyi csapdaként működnek. Azon kevés déli parti kikötő, amely a jelentős betorkoló vízfolyás miatt hatékony átöblítéssel rendelkezik, pl. Balatonmáriafürdő, szintén mentes az oxigénhiány és az ehhez köthető halpusztulási kockázatoktól.

Őshonos, kulcsfontosságú halfajok érintettek

Kiemelten fontos hangsúlyozni, a jelenség elsősorban a Balaton őshonos, biomassza szempontjából legjelentősebb halfajait a keszegféléket, így a dévérkeszeget, karika keszeget és bodorkát, a küszt és a süllőt érinti.

A kárókatonák szerepének értelmezése

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet álláspontja szerint a kárókatonák jelenléte nem az elsődleges kiváltó oka, hanem pusztán erősítő tényezője lehet a kikötői halpusztulásoknak. A kárókatonák tömegesen vadászva további tömörülésre késztetik az amúgy is kritikus sűrűségű haltömeget. A beszorult, menekülési útvonalakkal nem rendelkező halrajok így a környezetükben már amúgy is szegényes oxigént teljesen felélve fokozottabban pusztulnak. Azonban a problémára tartós megoldását mégsem a kárókatona riasztásával vagy gyérítésével érhetünk el, hanem a kikötők átjárhatóságának és vízáramlásának javításával.

Nem a vízszint-ingadozás az ok

Fontos egyértelműen kimondani: a jelenség nincs közvetlen összefüggésben a Balaton természetes vízszint-ingadozásával. A probléma sokkal inkább a klímaváltozás (jégmentes telek, megváltozott áramlások) és az emberi partbeépítés (kikötőépítés) együttes hatásából rajzolódik ki, és ezért komolyan veendő, hosszú távú kockázatot jelent.

A jelenleg alkalmazott beavatkozások – például levegőztetés és a kárókatonák riasztása – tüneti kezelésnek tekinthetők, amelyek rövid távon mérsékelhetik a károkat, de nem oldják meg az alapvető problémát. A jelenség kezelése csak komplex, szakmailag megalapozott jelenkori vízélettani szempontokat is figyelembe vevő kikötő tervezéssel lehetséges.

A Balaton déli partján tapasztalt halpusztulások nem elszigetelt események, hanem egy komolyan veendő, rendszerszintű ökológiai kockázat tünetei.

A jelenség túlmutat egy-egy kikötőn vagy helyszínen, és a Balaton jövőbeli működése szempontjából kritikus kérdést vet fel.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet célja, hogy a jelenségről higgadt, tényeken alapuló, tudományosan megalapozott tájékoztatást adjon, valamint elősegítse és partner legyen a hosszú távon is fenntartható megoldások kialakításában.

Nagy bajok a Balatonban, megszólaltak a kutatók

balaton

halpusztulás

hun-ren

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

