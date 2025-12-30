Megjöttek az egyiptomi sáskák – ekkora még nem élt Magyarországon

Az egyiptomi sáska nemcsak megjelent, hanem valószínűleg meg is telepedett Magyarországon. Ez a legnagyobb a Magyarországon eddig ismert 60-70 sáskafaj közül – ismertette Puskás Gellért entomológus az InfoRádióban.

A Magyar Rovartani Társaság tagja elmondta, már több példányról beszámoltak a közösségi médiában, adatgyűjtő oldalakon, egyre több az észlelés, és egyre kevésbé a városokra koncentrálódik előfordulásuk, már a szabad természetben is élnek. „A lárvák kifejlődésére is vannak már adatok” – tette hozzá az entomológus.

A hímek 4-5,5 centiméter hosszúra nőnek meg, a nőstények pedig még náluk is nagyobbak, 7 centis testhosszt is elérhetnek. Barnás, szürkés alapszínű állat, sötét mintázattal.

„Jellegzetes az, hogy szemük függőleges irányban csíkozott, ezt más magyarországi fajnál nem figyelhetjük meg, illetve a tort borító nyeregszerű pajzs hátul egy kiemelkedést visel.

A sajtóban sokan horrorsáskaként emlegetik az egyiptomi sáskát, de egyelőre nem kell védekezni ellenük”

– tette hozzá Puskás Gellért.

Ez a faj nem vándorol, nem pusztít el annyi növényt, mint a vándorsáska. Eredetileg a Földközi-tenger környékén lévő országokban őshonos. Csapatosan is előfordul, de nem olyan nagy rajokban, mint a vándorsáskák csoportjai. „Kisebb károkat okozhat, hiszen növényevő, tehát bokrokon, fákon tartózkodik, zöldségeket, dísznövényeket megrághat, de komolyabb kártételre nem számítanak” – mondta el az entomológus.