ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.34
usd:
334.18
bux:
102968.67
2025. október 18. szombat Lukács
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én.
Nyitókép: MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Orbán Viktor üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

Infostart

Miért éppen Budapest lesz a Trump–Putyin-csúcs helyszíne - kérdezi a miniszterelnök a közösségi oldalán. Nem várat a válasszal.

Miért éppen Budapest?

Tegnap óta sokan kérdezik és találgatnak szerte a világban, miért lett Magyarország a helyszíne az amerikai és az orosz elnök találkozójának. A válasz egyszerű: mi maradtunk egyedül Európában a béke útján - írja a miniszterelnök közösségi oldalán.

Mi soha nem oktattunk ki senkit. Akkor sem, ha kormányon volt, vagy éppen ellenzékben.

Mi soha nem zártuk le a tárgyalási csatornákat. Úgy nehéz meggyőzni bárkit, bármiről, ha nem állunk szóba vele.

És a legfontosabb: mi évek óta következetesen és kitartóan állunk a béke ügye mellett. Konfrontáció helyett együttműködés, megbélyegzés helyett kölcsönös tisztelet. Ez a béke útja.

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

budapest

orbán viktor

trump-putyin-csúcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Motoros rockerből politikai veterán – először lehet női vezetője Japánnak

Motoros rockerből politikai veterán – először lehet női vezetője Japánnak
Jóllehet bizonytalan a japán belpolitikai helyzet, akár női miniszterelnöke is lehet a szigetországnak – Japán történelmében először. A kormányzó Liberális Demokrata Párt élére nemrégiben megválasztott Takaicsi Szanae esélyeiről Csenger Ádám, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője beszélt az InfoRádióban.
Orbán Viktor üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

Orbán Viktor üzent a Trump–Putyin-csúcs előtt

Miért éppen Budapest lesz a Trump–Putyin-csúcs helyszíne - kérdezi a miniszterelnök a közösségi oldalán. Nem várat a válasszal.
 

Volodimir Zelenszkij a fehér házi találkozó után: bízunk az Egyesült Államokban

A világ két legjobban őrzött limuzinja Budapesten

Donald Trump fogadta Volodimir Zelenszkijt a Fehér Házban

Német külügyminiszter: elfogadható Putyin budapesti látogatása

Beléphet-e Putyin az EU területére? Reagált az Európai Bizottság

Budapesti békecsúcs – megszólalt a TEK

VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Budapesten lesz az amerikai–orosz csúcstalálkozó, derülnek ki a fontos részletek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Budapesten lesz az amerikai–orosz csúcstalálkozó, derülnek ki a fontos részletek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Egyre több részlet lát napvilágot a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozóról. A jelenlegi információk szerint az eseményre a következő két hétben kerülhet sor, feltehetően azt követően, hogy Donald Trump lezárja ázsiai körútját. Vlagyimir Putyinnak nem kell attól tartania, hogy magyarországi érkezésekor letartóztatnák a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) körözése alapján – ezt Szijjártó Péter külügyminiszter is megerősítette, Magyarország ugyanis 2025 tavaszán kilépett a szervezetből. Mindeközben Kelet-Ukrajnában a harcok továbbra sem csillapodnak: az orosz hadsereg túlerővel próbál előretörni, és bár sikerül újabb területeket elfoglalnia, ezt jelentős emberi és technikai veszteségek árán teszi. Jelenleg több ukrán várost is a bekerítés veszélye fenyeget. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak

Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak

Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Exciting results from blood test for 50 cancers

Exciting results from blood test for 50 cancers

The Galleri test looks for fragments of DNA that have broken off a tumour and are circulating in the blood.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 18. 09:55
Horrorfotó a Fertőd melletti vadgázolásról
2025. október 18. 09:25
Két ember meghalt egy lakástűzben Budapesten
×
×
×
×