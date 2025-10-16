Útzárás lesz az autópályán hídépítés miatt

Éjszakai forgalomkorlátozás mellett folytatódik hétvégén az új velencei híd építése – közölte az MKIF. Október 18-án (szombaton) 22 órától lezárják az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát a 44-es és a 46-os kilométer között, várhatóan vasárnap 12 óráig.

Ebben az időszakban a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik át, így az éjszakai munkavégzés ideje alatt a forgalom a Balaton felé csak egy sávon haladhat majd. A főváros irányába két sávot használhatnak majd a közlekedők.

A korlátozás ideje alatt lezárják a velencei pihenőhelyet és a csomópontot is.

A terelésben a megengedett legnagyobb sebesség 80 km/h!

Mint az MKIF írta, a régi híd felújítása az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lenne, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során a kiszélesített pálya már nem férne el alatta.