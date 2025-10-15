ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
Nyitókép: Pixabay

Erre ki gondolt volna? Új trend a Balatonnál

Infostart

Bár a naptár szerint ősz van, a Balaton térségében egyre több vállalkozó gondolja újra a szezonalitás fogalmát. Egy nemrég elindított videósorozat tanúsága szerint a tó környékén még októberben is sokan indulnak útnak – nem wellnessre vagy borfesztiválra, hanem fagylaltozni.

A kezdeményezés célja, hogy bemutassa: a balatoni turizmus valósága sokkal színesebb, mint amit a statisztikák mutatnak. Ahogyan Éskovács Péter, a projekt ötletgazdája fogalmazott: „Sok turisztikai és szállodai marketinges az irodájából, táblázatok alapján próbálja meghatározni, mi működik a Balatonnál. Csakhogy a valóság nem az adatokban, hanem a terepen, az emberek viselkedésében mutatkozik meg” – olvasható a Balatoni Turizmus Szövetség közleményében.

Mint írják, a fagylaltozók példája jól mutatja, hogy a helyi vállalkozók rugalmasan reagálnak a kereslet változásaira. Balatonfüreden például a Bagaméri Fagylaltozó egészen október végéig nyitva tart, és továbbra is kínálja az idei év Ország Fagylaltját.

„A vendégek ma már nem csak nyáron keresik a fagylaltot. Ősszel is sokan jönnek kirándulni, és számukra ez ugyanúgy élmény, mint egy kávé vágyó sütemény” – mondja Márton Sándor cukrászmester. Balatonalmádiban az Amaretto fagyizó tulajdonosa, Varga Tamás – korábbi Balaton Fagyija díjazott – szintén tapasztalja a szezon eltolódását. „Még novemberben is akadnak vendégek, akik kifejezetten fagyizni jönnek. A hidegebb napokra pedig kitaláltuk a »retro jellegű meleg fagyit«.” A tihanyi Erzsike fagyizó sem zár be a nyár elköszöntével, ők a fagylaltkínálat mellé forralt bort és meleg italokat is kínálnak, alkalmazkodva az őszi–téli igényekhez.

A videósorozat nemcsak gasztronómiai érdekesség, hanem szemléletformáló projekt is: a Balatonról alkotott képet a valós, emberi tapasztalatokon keresztül mutatja be. Éskovács szerint a turisztikai döntéshozatal gyakran túlzottan adatvezérelt, miközben az adatok nem mindig tükrözik az aktuális trendeket. „Egy táblázat nem mutatja meg, miért tér be valaki egy cukrászdába októberben, mi motiválja, milyen élményt keres. A turizmus nem csak számokról szól – hanem emberekről és hangulatokról.”

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint a fagylalt az utóbbi években önálló turisztikai vonzerővé vált a Balatonon. „Ez elsősorban a kreatív cukrászdáknak köszönhető, de a szövetség tudatos kommunikációs munkája és a már tizenkettedik éve megrendezett Balaton Fagyija választás is hozzájárult ahhoz, hogy ősszel is sokan ellátogatnak a régióba.”

A statisztikai adatok szerint 2024-ben a Balaton több mint 3 millió vendéget fogadott, ami közel 7 százalékos növekedés az előző évhez képest. A vendégéjszakák száma meghaladta a 9 milliót, és a szakemberek idén is hasonlóan kedvező eredményekre számítanak. Az említett 9 millió vendégéjszaka jelentős részét már az őszi, téli és tavaszi időszakban töltötték a vendégek a Balatonnál. Tavaly a fagylalt mellett a cukrászdák forralt borral, süteményekkel és szezonális kínálattal is növelni tudták bevételeiket.

A közleményben arra is kitérnek, hogy a Balaton Fagyija választás mellett az újonnan, a Visit Balaton 365 által elindított Balaton Sütije program is sokat segít majd a kulináris turizmus fejlesztésében, hiszen egész éves figyelmet irányít a régió gasztronómiai értékeire. Összességében a Balatoni Turizmus Szövetség tapasztalatai azt mutatják, hogy a balatoni vendéglátás szereplői egyre sikeresebben alkalmazkodnak a változó fogyasztói szokásokhoz. Ennek eredményeként a térség turisztikai szezonja fokozatosan kiszélesedik, egyre több az olyan vendég, aki többször is visszajön a Balatonra évszakoktól függetlenül – zárul a közlemény.

