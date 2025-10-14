Nem gyengül a két hónapja tartó hepatitis-járvány

A Nemzeti Népegészségügy és Gyógyszerészeti központ (NNGYK) adatai szerint október 5-ig összesen 1341 Hepatitis-A fertőzést jelentettek Magyarországon, míg az előző év azonos időszakában 201-et. Ez több mint hatszoros növekedés. A 2025-ös év első öt hónapjában hétszer annyi megbetegedést jegyeztek fel, mint a tavalyi év azonos időszakában. A legtöbb eset az NNGYK nyári közleménye szerint Budapesten, Pest és Komárom-Esztergom vármegyében fordult elő, de az ország minden részéből érkeztek jelentések – emlékeztetett cikkében a 24.hu.

A Nógrád vármegyei Drégelypalánkon augusztusban jelent meg a fertőzés, ami nem akar gyengülni. Rigó Dávid polgármester Facebook-oldalán közölte: a múlt héten egyeztetett Feketéné dr. Zeke Ildikó megyei tisztifőorvossal, aki arról tájékoztatta, hogy nemcsak Drégelypalánkon, hanem vármegyei és

országos viszonylatban is emelkedik az esetek száma.

A polgármester hozzátette: külön figyelemmel követik a településen a bejelentéseket, és szükség esetén készek beavatkozni. Kiemelte, hogy a legegyszerűbb megelőzés a gyakori kézfertőtlenítés, ezért arra kéri a lakosokat, hogy a megszokottnál gyakrabban mossanak kezet, ugyanis a védőoltás mellett ez a leghatékonyabb módja a védekezésnek.

A hepatitis-A fertőzés lappangási ideje meglehetősen hosszú, akár 14-28 nap is lehet, és amikor látványosak lesznek a tünetek, akkor már nem fertőz a beteg.

Rigó Dávid jelezte: Drégelypalánkon a hivatalban, az óvodában és a rendelőben is gyakrabban fertőtlenítenek, valamint délután az ózongenerátort is bekapcsolják.

A hepatitis-A vírus elsősorban széklettel, szennyezett vízzel, jéggel, ételekkel terjed, de nagyon ritkán szexuális úton is átadható. A vírus a leggyakrabban olyan helyeken fordul elő, ahol rosszak a higiénés körülmények vagy nincs megfelelő ivóvízellátás. A hepatitis-A fertőzés tünetei a következők lehetnek: