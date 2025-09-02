ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.82
usd:
340.34
bux:
102809.42
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Kiadta jelentését a népegészségügy: ezek a fertőzések vannak most jelen az országban

Infostart

Hajdú-Bihar vármegyében még agyhártyagyulladásos megbetegedésről is beszámolt az NNGYK jelentése.

Több súlyos és kevésbé veszélyes fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a legfrissebb jelentésében, 2025. augusztus 18. és 24. közötti adatok alapján.

Az NNGYK szerint az említett időszakban nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt, de ennél súlyosabb betegségeket azonosítottak az országban, ugyanis több embernél Nyugat-nílusi lázat mutattak ki a vizsgálatok.

A 34. héten egy Heves vármegyei 58 éves, egy Pest vármegyei 75 éves és egy fővárosi 85 éves férfi szervezetében mutatták ki a Nyugat-nílusi láz jelenlétét, amelyet az orvosok azonnal jelentettek is. A frissen diagnosztizált 3 beteggel együtt 2025-ben már 5 esetben azonosították a kórt (4 hazai eset és 1 importált volt). Hazai eredetű megbetegedést a főváros és két vármegye területén regisztráltak: Budapest (1 fő), Heves vármegye (1 fő), Pest vármegye (2 fő).

A kiadott jelentés azt is felfedte, hogy a betegek 80 százaléka férfi, az átlagéletkor 68 év (57-85 év). A betegek 60 százaléka a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Minden beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba.

A haon.hu azt írja, Hajdú-Bihar vármegyében nem azonosítottak nyugat-nílusi lázas esetet, ugyanakkor több más fertőzés jelenlétét igen. Campylobacter-fertőzésből (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) jelentették a legtöbb esetet, 10 új beteget tartottak számon, ez 2-vel kevesebb, mint egy héttel korábban. Rotavírust 5 személy szervezetében mutattak ki, 1-gyel kevesebbet, mint a 33. héten. Szalmonellával 3 ember fertőződött meg, ami jelentős csökkenést mutat a korábbi, 11 esethez képest.

A 34. héten 1-1 esetben mutatták ki a vármegyében a vírusos hepatitisz és a hepatitisz A fertőzést, valamint az aszeptikus agyhártyagyulladást is, ami megegyezik a korábbi adatokkal. A leginkább gyermekeket érintő betegségekből, mint bárányhimlő, skarlát és szamárköhögés egyetlen egy esetet sem azonosítottak.

Kezdőlap    Belföld    Kiadta jelentését a népegészségügy: ezek a fertőzések vannak most jelen az országban

egészségügy

fertőzés

agyhártyagyulladás

népegészségügy

nyugat-nílusi láz

hajdú-bihar vármegye

nngyk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek

Elemző az Otthon Startról: a 41 év felettieknél is elég lehet a 10 százalékos önerő, de nem mindenkinek

Az adósságfék szabályok módosításáról döntött a Magyar Nemzeti Bank az Otthon Start programmal összefüggésben. Az MNB az elsőlakás-vásárlókra vonatkozó 90 százalékos hitelfedezeti mutató limit kapcsán előírt 41 éves korhatárt hatályon kívül helyezte, másrészt az eddigi nettó 600 ezer forintról 800 ezer forintra emelkedik a jövedelemhatár. A módosításról Palkó Istvánt, a Portfolio elemzőjét kérdeztük.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentés Donald Trumptól: beszél az amerikai elnök

Nagy bejelentés Donald Trumptól: beszél az amerikai elnök

Donald Trump amerikai elnök majdnem egy óra késéssel bejelentést tesz a Fehér Házból, a washingtoni vezető áthelyezi az űrerők központját Alabamába. Trump más fontos kérdésekről, például Venezueláról és az egészségi állapotáról szóló hírekről is beszél. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő megállapodást kötött Putyin és Hszi Csin-ping: mire készül Kína és Oroszország?

Elképesztő megállapodást kötött Putyin és Hszi Csin-ping: mire készül Kína és Oroszország?

Új szintre emelné együttműködését Kína, Oroszország és Mongólia - derült ki a kedden, Pekingben tartott háromoldalú csúcstalálkozón.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

North Korea's Kim arrives in Beijing with daughter to attend massive military parade

The "Victory Day" parade on Wednesday will see Kim rub shoulders with China's Xi Jinping, Russia's Vladimir Putin and others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 21:08
Megszólalt a magyar ellenzék egyik fő alakja: ez lesz most Magyarországon szerinte
2025. szeptember 2. 19:17
Orbán Viktor kapcsolatokat keres
×
×
×
×