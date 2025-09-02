Kiadta jelentését a népegészségügy: ezek a fertőzések vannak most jelen az országban

Több súlyos és kevésbé veszélyes fertőzés jelenlétére hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a legfrissebb jelentésében, 2025. augusztus 18. és 24. közötti adatok alapján.

Az NNGYK szerint az említett időszakban nem jelentettek tömeges, közösségi gastroenteritis-járványt, de ennél súlyosabb betegségeket azonosítottak az országban, ugyanis több embernél Nyugat-nílusi lázat mutattak ki a vizsgálatok.

A 34. héten egy Heves vármegyei 58 éves, egy Pest vármegyei 75 éves és egy fővárosi 85 éves férfi szervezetében mutatták ki a Nyugat-nílusi láz jelenlétét, amelyet az orvosok azonnal jelentettek is. A frissen diagnosztizált 3 beteggel együtt 2025-ben már 5 esetben azonosították a kórt (4 hazai eset és 1 importált volt). Hazai eredetű megbetegedést a főváros és két vármegye területén regisztráltak: Budapest (1 fő), Heves vármegye (1 fő), Pest vármegye (2 fő).

A kiadott jelentés azt is felfedte, hogy a betegek 80 százaléka férfi, az átlagéletkor 68 év (57-85 év). A betegek 60 százaléka a 60 éves vagy annál idősebb korcsoportba tartozik. Minden beteg idegrendszeri tünetekkel került kórházba.

A haon.hu azt írja, Hajdú-Bihar vármegyében nem azonosítottak nyugat-nílusi lázas esetet, ugyanakkor több más fertőzés jelenlétét igen. Campylobacter-fertőzésből (hasmenéssel, lázzal és gyomorgörcsös panaszokkal járó megbetegedés) jelentették a legtöbb esetet, 10 új beteget tartottak számon, ez 2-vel kevesebb, mint egy héttel korábban. Rotavírust 5 személy szervezetében mutattak ki, 1-gyel kevesebbet, mint a 33. héten. Szalmonellával 3 ember fertőződött meg, ami jelentős csökkenést mutat a korábbi, 11 esethez képest.

A 34. héten 1-1 esetben mutatták ki a vármegyében a vírusos hepatitisz és a hepatitisz A fertőzést, valamint az aszeptikus agyhártyagyulladást is, ami megegyezik a korábbi adatokkal. A leginkább gyermekeket érintő betegségekből, mint bárányhimlő, skarlát és szamárköhögés egyetlen egy esetet sem azonosítottak.