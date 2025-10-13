ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 13. hétfő
Egy légiforgalmi irányító a HungaroControl által az elmúlt hónapokban hozott rövid- és hosszútávú kapacitás- és hatékonyságnövelő intézkedéseket ismertető sajtónapon a vállalat budapesti székházában 2025. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Nemzetközi elismerés a HungaroControlnak

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Nemzetközi szinten is kiemelkedőnek bizonyult a HungaroControl „Százból öt! Te benne vagy?” elnevezésű, légiforgalmi irányítókat toborzó kampánya. A vállalat elnyerte a világ legrangosabb üzleti elismerései között számon tartott Stevie Awards-ot, valamint a kommunikációs iparág egyik legnagyobb nemzetközi presztízzsel bíró díját is.

Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója az InfoRádióban elmondta: 2024 októbere és 2025 márciusa között zajlott egy intenzív kampányuk, amelynek során a légiforgalmi irányító képzésükre toboroztak résztvevőket. A kampány rengeteg interaktív elemből állt: LED-fényekkel megjelenített repülési útvonalakat bemutató installációt helyeztek ki, hogy minél több közlekedő lássa, illetve egy különleges, reflexfalas villamosmegállót is telepítettek a 4-6-os villamos vonalán. Nagy fókuszt helyeztek a digitális tartalomstratégiára: a közösségi médiában, influenszerek bevonásával hirdették a lehetőséget. Volt egy online játék is, amellyel a jelentkezők tesztelhették a légiforgalmi irányításhoz szükséges készségeiket.

A HungaroControl 2029-ig 50 százalékkal szeretné növelni a légiforgalmi irányítók számát, és ennek nagyon fontos eleme a külföldi irányítók toborzása mellett a fiatalok, elsősorban a Z generáció megszólítása. Ezért indították a nagyszabású kampányt, amely most nemzetközi elismerést is kapott.

"Múlt héten egy neves New York-i szervezet ismerte el a tevékenységünket és megkaptuk a PR News' Platinum PR Awards-t, amellyel a vizuális történetmesélés kategóriában ismerték el a kampányunkat. Emellett kaptunk még egy nemzetközi díjat is, a Stevie International Business Awards versenyét is megnyertük, ahol a hagyományos és digitális csatornákat integráló kommunikációs kampányok között bizonyultunk a legjobbaknak" – mondta Bárány Ákos. Az említett két kampány során csaknem 1600 jelentkező gondolta úgy, hogy kipróbálja magát ezen a területen, de emellett a vállalat számára fontos visszajelzés, hogy a PR és kommunikációs szakma is elismeri ezt a tevékenységét.

A szeptemberben elkezdődött képzés két éves, tehát 2027 őszén állhatnak munkába azok, akik sikeresen elvégzik. Bárány Ákos megemlítette, hogy az elmúlt időszak intenzív toborzásának és létszámbővítésének köszönhetően jelentősen, csaknem 10 százalékkal növekedett a légiforgalmi irányítói létszám. A szeptemberin kívül elindítottak egy keresztféléves képzést is, az oda jelentkezők 2026 januárjában kezdik majd meg a tanulást.

