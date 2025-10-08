ARÉNA - PODCASTOK
Sniper shooting rifle by looking through a scope.
Nyitókép: Artem Zakharov / Getty Images

Mesterlövészt riasztottak egy Békés vármegyei tanyára

Infostart / MTI

Tűz keletkezett egy tanyán szerda délelőtt a Békés vármegyei Nagybánhegyesen. A katasztrófavédelem rendőri segítséget kért egy acetilénpalack hatástalanításához.

Szűcs Csaba, a BM-Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője az MTI-nek elmondta, teljes terjedelmében ég több épület. A mezőkovácsházai hivatásos tűzoltók oltják a lángokat, és kihoztak egy hegesztőpalackot az egyik ingatlanból. A helyszínre tart több másik egység is.

A tanyához tartozó melléképületben található egy acetilénpalack is, amelynek a hatástalanításhoz rendőri segítséget kértek – tette hozzá.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, Szombati Andrea elmondta, mesterlövész indult a helyszínre.

Az MTI információi szerint egy ember könnyebben sérült meg a tűzesetben.

rendőrség

tűz

katasztrófavédelem

palack

