Óriási átrendeződés a CT- és MR-vizsgálatoknál, megszólalt a Belügyminisztérium

Az állam megkezdte a magánszolgáltatók CT- és MR-gépeinek felvásárlását. Az Affidea esetében a tranzakció már lezajlott – írja az mfor.hu. A lap szerint a többi érintett cégnél még folynak a tárgyalások.

Az EU-s közbeszerzési értesítő szerint az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) összesen 976 millió forintot fizet az Affidea 16 CT- és MR-gépéért, amelyek korábban közfinanszírozott vizsgálatokat biztosítottak. Hat állami intézmény veszi majd át a gépeket:

Észak-Pesti Centrumkórház–Honvédkórház (II. telephely),

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház,

Budapesti Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet,

Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ,

Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet,

Budapesti Szent Margit Kórház.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a magáncégektől felvásárolt berendezések mellett 30 új CT- és 14 MR-készüléket is beszerez, továbbá mobil, azaz utazó diagnosztikai egységeket is.

A döntés előtt a CT- és MR-vizsgálatok körülbelül egyharmadát magáncégek végezték.

Az ügyben a lapnak a Belügyminisztérium azt írta, hogy a kormányzati döntésnek megfelelően 2025. november 1-jétől állami finanszírozású képalkotó diagnosztikai vizsgálatok kizárólag állami egészségügyi intézményekben lesznek elérhetők. Az állami intézmények felkészülését az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) koordinálja: intézményi szinten folyik a szükséges humánerőforrás biztosítása, valamint a kapacitások átcsoportosítása annak érdekében, hogy a megnövekedő betegforgalmat biztonságosan és megfelelő szakmai színvonalon láthassák el.

"Jelenleg 33 db CT és 19 db MR berendezés érintett a programban, melyből 25 CT és 11 MR esetében a szerződéskötés megtörtént, a fennmaradó eszközök esetében pedig zajlanak a közbeszerzési eljárások. Ezen eljárások lezárása után megkezdődik az új CT- és MR-berendezések ütemezett telepítése a kijelölt intézményekben" – összegeztek.

Azt is írták, hogy az OKFŐ figyelemmel kíséri a várólisták alakulását; a fejlesztések elsődleges célja éppen az, hogy az új berendezések révén rövidüljenek a várakozási idők, és javuljon a hozzáférés a korszerű diagnosztikai vizsgálatokhoz.