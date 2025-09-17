Teherautóval ütközött és kiégett egy autó az M43-ason

Kamionnak, majd a szalagkorlátnak csapódott és kigyulladt egy személyautó szerdán hajnalban az M43-ason, Makó közelében – írja a delmagyar.hu.

A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédőkhöz hajnali 4:40-kor érkezett a bejelentés, a lángokat a makói hivatásos tűzoltók fékezték meg.

A német rendszámmal közlekedő autó teljesen kiégett, a pontos okokat még vizsgálják. A sofőr időben elhagyta a járművet. A balesetet szenvedett kamion élőállat-szállító volt, de éppen üres volt a raktere.

A lap helyszíni videót is töltött fel hivatalos YouTube-csatornájára:

Mint arról korábban az Infostart is beszámolt, hasonló baleset történt Bács-Kiskun vármegyében is: nyergesvontatónak ütközött hátulról egy kisbusz szerdán kora délután, ezért lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé tartó oldalát Lajosmizsénél. A katasztrófavédelem munkatársai feszítővágóval szabadították ki a buszban rekedt hét utast.