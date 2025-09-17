Hét embert vágnak ki a kisbuszból, zárva az M5-ös sztráda

Nyergesvontatónak ütközött hátulról egy kisbusz szerdán kora délután, ezért lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé tartó oldalát Lajosmizsénél. A baleset során több ember a járműbe szorult - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az ütközés Lajosmizse közelében, a 67-es és a 68-as kilométer között történt.

A kisbuszba szorult hét utast feszítővágóval szabadítják ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók.

A Balesetinfo szerint külföldi volt a mikrobusz.