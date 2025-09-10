Orbán Viktor elmondta, kiknek szólt a kötcsei kemény üzenet és mi volt a célja

Interjút adott szerda reggel az Öt csatornának Orbán Viktor miniszterelnök, aki elsőként arról beszélt, kinek szólt kötcsei beszédének azon záró része, amelyben a kormányfő arról szólt, "minden meg lesz jegyezve és minden el lesz rendezve".

"Előtte azt mondtam, mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Aki nem rendel mindent alá, annak ezt nem fogjuk elfelejteni" - értelmezte a saját szavait, tehát sokak vélekedésével szemben - mint tisztázta - ez nem a politikai ellenfeleknek szólt, de "a politikai beszédnek ez a szépsége", hogy mindent lehet többféleképpen értelmezni.

A "minden" alatt az erőforrást, a viselkedést és a tetteket érti.

Demotiváltnak nem látja a "kádereiket", de "van egy időszak minden kampányban, ameddig lehet jópofáskodni, egy-egy stikli is talán még belefér, meg lehet magyarázni, bocsánatos bűnnek számít, de van egy szakasza minden mérkőzésnek, ahol már nem lehet viccelődni. Ennyit akartam mondani" - szögezte le.

Emlékezetes: 2018-ban is "erkölcsi, jogi, politikai elégtételről" beszélt a kampányban, ezt "részben megvalósultnak" látja. Az elégtétel szerinte korrekt kifejezés, de bosszúvá azért nem válhat.

"Átrendeződés"

Kérdésre válaszolva felidézte, a 2018-as választás után a Hír TV-t nem elvették Simicska Lajostól, "egyes érdekcsoportok lerendezték egymás között", átrendeződés zajlott le, ilyen átrendeződés márpedig a 2026-os választás után is lehetséges, "egy választás fontos pillanata az életnek", "nem érdemes kihagyni azt a lehetőséget, amit egy választás jelent".

Jelezte, hogy ha pártja győz 2026-ban, a jövőbe mutató kormányzati struktúra épül fel.

Tisza-adó - nemzeti konzultáció

Szólt ezt követően a Tisza-adóról szintén Kötcsén bejelentett új nemzeti konzultációról is, ígérete szerint annak kérdéseit korrekten, a fennálló jogszabályoknak megfelelően fogják megfogalmazni, mégis úgy, hogy a Fidesznek jó, a Tiszának pedig rossz legyen, "nem dolgozunk magunk ellen".

Az pedig, hogy egy ilyen konzultációt közpénzből rendeznek meg, "a kormányzati pozícióból fakadó elkerülhetetlen előny". a konzultációt kritizálni, határátlépésnek tekinteni szerinte pedig "értelmiségi gőg".

Az adózásról szóló párbeszédet egyébiránt "szavahihetőségi vitának" nevezte; a másik félről szerinte kiderült, hogy "átver", azt visszautasította, hogy a Tisza ezt a Fidesztől tanulta volna el, ő ugyanis sohasem hazudott.

Hatvanpuszta

Orbán Viktor ragaszkodott korábbi álláspontjához, hogy édesapja hatvanpusztai birtokához "nincs köze", és felesége is csak akkor segít, ha erre az apósa kéri őt.

Ugyanígy attól is elhatárolódott, hogy az ellenzék független országgyűlési képviselőjét, Hadházy Ákost a testi épségét veszélyeztető módon üldözték a birtoknál.

Az ügy számára nem is kellemetlen, a politikai propaganda célú "nyesztetést" már megszokta.

"Oligarchák", utazások

Szólt az elmúlt 15 évben jelentős vagyonra szert tett vállalkozók ügyéről is.

Elismerte, hogy a tőkéscsoportok körül "vannak stiklik", de azt visszautasította, hogy ez kizárólag a jobboldali kormányzáshoz köthető jelenség lenne, "az egész 35 év egyben nézendő folyamat".

Kijelentette, külföldi mérkőzésekre Csányi Sándor magángépével szokott utazni, ilyenkor pedig a költségeket a magyar állam fizeti, "marhaság lenne úgy tenni, mintha nem ismerném a leggazdagabb magyarokat", de a gazdaságpolitikát kizárólag a közérdek és a közjó mentén alakítja.

E tárgyörben végül leszögezte: üzleti ügyekkel nem foglalkozik, még tárgyalni sem hajlandó senkivel ilyen ügyekről - erre szerinte példa a bankadó ügye, amelyben kormánya eltéríthetetlen.

Varga Judit "Isten adta tehetség"

Szólt a kegyelmi ügy napvilágra kerülése után lemondott Varga Judit igazságügyi miniszter helyzetéről, Orbán Viktor szerint sem a Pegasus-ügy, sem a végrehajtói visszaélések tárgyában nem illeti felelősség, ő személyesen pedig "Isten adta tehetség", aki a politikai pályára született.

A korábban ígért "repülőrajtról" is beszélt, állítása szerint az nem marad el, csak átütemezték fél évvel, minden bejelentett intézkedés mögött "van fedezet", de a jövőt az határozza meg, meddig tart a háború, amely blokkolja az európai gazdaságot.

Ukrajna vesztett

Megerősítette: szerinte a háborút Oroszország megnyerte. Azonban hozzátette, a magyar érdek az oroszok megállítása, de ehhez az orosz-ukrán kofliktuson túlmutató gazdasági-biztonsági egyezség kell, amit Európa akár Amerika nélkül is tető alá tudna hozni, ha jól vezetnék.

Végül kommentálta a "mocskos Fideszt" is, ami sokszor felhangzott nyári fesztiválokon, ez szerinte azért van, mert közeleg a választás, a hangulat felfokozott, az is lehet, hogy a választás után már szégyellni fogják, akik mondták. Neki egyébként

kifejezetten jó véleménye van a fiatalokról, nem rosszabbak, mint ők voltak.

Az adást itt lehet megtekinteni.