Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

A zenga.hu hirdetési oldal adatai szerint elsősorban Budapest külső kerületeiben és a fejlettebb régiókhoz köthető megyeszékhelyeken valósulhatnak meg ezek a beruházások – mondta az InfoRádióban a portál elemzési vezetője. Futó Péter szerint bár az Otthon Start alapvetően a keresletet támogatja, a kormány bízik benne, hogy ennek hatására ingatlanfejlesztések is indulnak majd, 50 ezer új lakás megépülésével számolnak. Ez évi 10 ezerrel több lakást jelenthet a mostani építési volumenekhez képest.

A lakásfejlesztéseknek a program leginkább a másfél millió forintos négyzetméterár-limit miatt szabhat gátat, hiszen Budapest számos kerületében ennél drágábbak az új lakások, a fejlesztőknek nem éri meg ott építeni. Ám országosan, vagy akár Budapest pesti oldalán már van esély arra, hogy az ingatlanfejlesztők is lássanak fantáziát ebben – mondta a szakértő, aki szerint

a IV., a X., a XVIII., a XIX., a XX. vagy akár a XXI. kerületben, Csepelen is másfél millió forint alatt maradnak az új lakások négyzetméterárai.

Ugyanez igaz vidéken is, ott a legnagyobb megyeszékhelyeken – Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Székesfehérváron – bár az egymillió forintot már elérik a négyzetméterárak, a másfél milliót még nem. A többi kisebb megyeszékhelyen pedig egymillió forintos négyzetméterár alatt is lehet új építésű lakást kapni.

Ennek ellenére az ingatlanfejlesztők továbbra is valószínűleg ott látnak majd fantáziát a lakásépítésben, ahol megvan a kereslet, tehát a gazdaságilag erősebb, jobb településeken. Futó Péter szerint Budapesten kívül ilyen lehet például Debrecen, Székesfehérvár vagy Kecskemét.

Felmerül a kérdés, hogy ezek a régiók ugyanazok-e, ahol eddig is nagyobb számban épültek lakások. Az elemzési vezető elmondta: az elmúlt négy év adatai alapján az látszik, hogy minden harmadik új magyarországi lakás Budapesten épült fel. Ehhez jön még a főváros agglomerációja, Pest megye, ahol további 20 százalék épült, tehát

az ország új lakásainak több mint a fele vagy Budapesten, vagy Budapest környékén létesült.

Emellett ki lehet emelni például még Győr-Moson-Sopron vármegyét, ott Győrnek és a nyugati határszélnek köszönhetően is meglehetősen sok lakás épült, bár annál jóval kevesebb, mint Budapesten és környékén. Átlag feletti lakásépítési volumen jellemzi Fejér vármegyét, Hajdú-Bihart, Somogy vármegyét – itt a Balaton közelsége lendíti a piacot –, de akár Csongrád, Bács-Kiskun vármegyék is kiemelhetők. Ezeken a területeken Futó Péter szerint leginkább a megyeszékhelyekhez köthetők az építések, vagyis Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged és talán Kecskemét említhető azok között, ahol átlag feletti számban épültek új lakások az elmúlt négy évben, valamint ilyen még a Balaton déli partja, ahol számos nagy beruházás valósult meg.