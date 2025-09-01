ARÉNA
Balatonfőkajár, 2025. augusztus 23.A spanyol Marc Márquez, a Ducati Lenovo Team versenyzője a MotoGP Magyar Nagydíj második szabadedzésén a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Komoly lökést kapott a Balaton

Infostart / MTI

A Balaton turisztikai térségben 17 százalékkal ugrott meg a külföldi turisták száma a motorversenyek királykategóriájának számító, MotoGP eseményeinek is köszönhetően – közölte a Visit Hungary.

A Balaton térségében a versenyhétvégén - augusztus 21. 24. között - 269 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 5 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakáét.

1992 után először rendezhettek nagydíjat Magyarországon a motorversenyzés "királykategóriájában", a gyorsaságimotoros-vb a világ legnézettebb motorverseny-sorozata, a versenyzők és a csapatok tagjai,

a sztársportolók rajongói a nemzetközi vendégforgalmat is felpörgették a térség számos településén.

Balatonfőkajár, a verseny helyszíne után leginkább Tihanyban, Balatonkenesén, Balatonalmádiban, Veszprémben és Siófokon növekedett meg a nemzetközi látogatók száma az előző év azonos időszakával összevetve. Ebben az időszakban külföldről, a legtöbben Németországból, Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból és Romániából érkeztek a Balatonhoz.

A legnagyobb mértékű bővülést viszont a gyorsaságimotoros-vb tabellájának dobogósait adó két országból regisztrálták: a spanyol vendégek száma több mint négyszeresére, az olaszoké pedig másfélszeresére nőtt a megelőző héthez képest.

A szálláshelyi bevételek növekedése is "nagyobb sebességre kapcsolt" ebben az időszakban:

Balatonfőkajáron a megelőző hetinek a tizennyolcszorosára bővült, a térség szálláshelyei pedig összesen mintegy 5,8 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el, ami tavalyhoz viszonyítva 21 százalékkal volt magasabb.

A MotoGP-vel szinte egyidőben zajló zamárdi Strand Fesztivál is hozzájárult a bővüléshez: a tavalyhoz képest 38 százalékkal több nemzetközi turista 36 százalékkal több vendégéjszakát töltött el a városban. Ennek is köszönhető, hogy Zamárdiban a fesztivál napjaiban több mint negyedmilliárd forint szálláshelyi bevétel keletkezett, csaknem 22 százalékkal több, mint a tavalyi év azonos időszakában.

