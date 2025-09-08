Van ok az aggodalomra? – így teljesített idén nyáron a balatoni turizmus

Több hátráltató körülmény ellenére a tavalyihoz hasonlóan alakult az idei nyári forgalom a Balatonnál – nyilatkozta a sonline.hu-nak a VisitBalaton365 Nkft. ügyvezetője.

Princzinger Péter a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatait összegezve közölte: a szálláshelyek vendégéjszakáinak száma a három nyári hónapban szinte megegyezett a 2024-es számokkal, januártól augusztus végéig vizsgálva pedig néhány százalékos növekedés volt tapasztalható. Kiemelte, hogy ezek az adatok csak a hivatalos szálláshelyeket mutatják, nem tartalmazzák azokat, akik saját ingatlanjukban nyaraltak, barátoknál vagy rokonoknál szálltak meg, vagyis a tényleges vendégszám ennél jóval magasabb.

Az ügyvezető szerint egyebek mellett

azért nagy siker, hogy a Balaton tudta hozna a tavalyi számokat, mert idén két héttel tovább tartott a tanév, sokszor rossz volt idő és az árvaszúnyog-probléma is sok bosszúságot okozott. Hozzátette:

a balatoni turizmusban is megfigyelhető az a világszintű trend, hogy az emberek egyszerre rövidebb időre, de gyakrabban utaznak.

A többség három–négy napos turnusokat választ, többször visszatér a Balatonra a nyár alatt, és inkább a csütörtöktől vasárnapig tartó időszak a forgalmasabb.

„Régiós átlagban nagyjából ugyanazt mutatják a számok, mint tavaly, de egyes szolgáltatóknál jelentősebb az eltérés, akár pozitív, akár negatív irányba” – jegyezte meg Princzinger Péter. Mint mondta, aki jó színvonalú szolgáltatást nyújt, annak nincs oka panaszra, még úgy sem, hogy idén olcsón lehetett repülőjegyet venni, és külföldre utazni, nagyobb volt a külföldi utak vonzereje. Az utazási irodák sok külföldi kapacitást kötöttek le, majd attól tartottak, hogy nem tudják értékesíteni, ezért lejjebb vitték az árakat.

Princzinger Péter szerint idén nyáron viszonylag sok magyar megengedhette magának, hogy külföldre utazzon és több balatoni hétvégét is beiktasson a vakációba, ami főleg a tartalmas programoknak köszönhető. Úgy véli, egészen novemberig érdemes ellátogatni a Balatonra, akár egy-két napra is.