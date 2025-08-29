ARÉNA
Lászár János építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó Extra címmel tartott fórumán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Lázár János: a nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk

Infostart / MTI

A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk - jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó Extra címmel tartott pénteki fórumán a tihanyi Tranzit fesztiválon.

Lázár János úgy értékelt: a nyár is bizonyította számukra, "érdemes visszamenni az utcára, mert ott született a Fidesz, azt nem adhatjuk át az ellenfélnek, de uralni kell a teret digitális formában is". Rámutatott, hogy az online térben egészen más a hangnem, mint a személyes beszélgetéseken, mert előbbi esetében "a mindenszarizmus elképesztő mértékben terjed, anonim módon fertőz is", utóbbinál, szemtől szemben más a tónus, az ellenzéki szavazók - kevés kivétellel - megadták neki a tiszteletet, mert meghallgatta őket.

A miniszter szerint a kormánypárti és ellenzéki szavazók is azt szeretnék, hogy a nagy horderejű ügyek mellett a kis, személyes ügyeiket is megoldják. "Meg kell próbálni segíteni mindenkinek, mert mindannyian magyarok vagyunk" - fogalmazott Lázár János.

Hangsúlyozta, hogy nincs okuk szégyenkezni, mert sok vesztes volt hazánkban 2010-ig, "az elmúlt 15 évben azonban sok ember lett sikeres Magyarországon", nemcsak vállalkozók, hanem munkavállalók is.

Az elmúlt 15 év nagy eredményei közt Lázár János az egymillió új munkahely létrehozása mellett kiemelte, hogy a Balaton-parton úgy végig lehet menni, hogy egy migránssal sem találkozik, éjszaka pedig a tizenéves gyermekeit elengedheti nyugodtan szórakozni, mert Magyarország a világ egyik legbiztonságosabb országa. Ezek önmagukban alkalmasak arra, hogy megalapozzák a kormányzat sikerét - értékelt.

A miniszter kérdésre elmondta, 1975-ben született meg a KRESZ, és most jutottak el oda, hogy radikális felülvizsgálatnak vessék alá. Jelezte, hogy az új szabályozás készülőben van, komoly társadalmi vita zajlik róla, 168 szervezettel egyeztetnek, és jövőre szeretnék életbe léptetni. Megemlítette, hogy az alapelv egyértelmű: mindig a gyengébbet kell segíteni, annak van elsőbbsége.

Lázár János kérdésre válaszolva arról is beszélt: nincsenek miniszterelnöki ambíciói, "a Fideszben pedig foglalt a szék".

A Fidesszel szembenállók "egy kommunista, liberális, woke politikát követnek", abból biztosan magasabb adó lesz, drágább lesz az energia, kinyitják a migránsok előtt a kaput, és más lesz a családpolitika, valamint a családmodell - jelentette ki. Hozzátette, "a mi utunk egy konzervatív út". A Fidesz kormányzati évei tapasztalatot jelentenek, és a stabilitásnak, a kiszámíthatóságnak, és a megbízhatóságnak fel kell értékelődnie. Ezzel szemben csak a káosz, a bizonytalanság és a kockázat van - jelentette ki Lázár János.

Hangsúlyozta: ki kell tartani az egykulcsos adórendszer mellett. Szerinte egy politikus azt, hogy mit gondol a világról, legjobban az adórendszeren keresztül tudja kifejezni, az adórendszer mindig értékválasztás. Emlékeztetett, hogy 2010-ben munkaalapú társadalmat hirdettek meg, valamint jutalmazzák a gyermekvállalást. A Fidesz az adórendszeren keresztül elismeri a munkát és a gyermekvállalást - mutatott rá a miniszter.

lázár jános

tranzit

lázárinfó

