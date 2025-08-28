Steiner Attila: az energiatárolók építése erősíti hazánk energiaszuverenitását

Magyarország energiaszuverenitása csak akkor erősödhet, ha országszerte újabb energiatárolók épülnek – mondta az E.On Hungária Zrt. új soroksári energiatárolóinak csütörtöki átadásán Budapesten az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért felelős államtitkára.

Steiner Attila kiemelte, hogy a napelemes kapacitások részesedése a teljes belföldi energiatermelésben elérte a 25 százalékot, a napközbeni áramtöbblet tárolása ezért a hálózatfejlesztéssel együtt a következő évek stratégiai iránya lesz. Ezzel a napenergia-aránnyal Magyarország világelső lett, napos időszakokban nem kell importálnia és még exportálni is képes villamos energiát, amelyből a legkorszerűbb technológiák ma már kis helyen képesek jelentős mennyiséget raktározni – tette hozzá.

Az államtitkár a tározói kapacitások jelentőségével indokolta azt is, hogy az uniós támogatást a kormány előfinanszírozással biztosította az E.On beruházásához.

Hálózatfejlesztésre a költségvetésből az utóbbi években több mint 160 milliárd forint jutott, a villamos energia rendszerszintű tárolási kapacitásának bővítését segítő pályázat 62 milliárd forintos keretösszeggel nyílt meg – hangsúlyozta.

Az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese közölte, hogy a több mint 784,5 millió forintos beruházás összköltségének 45 százalékát a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) biztosította. Jamniczky Zsolt hozzátette, hogy a soroksári telephelyen korszerű, folyadékhűtéses technológiával a kétszeresére növelték a tározói kapacitásukat, amely így még több zöld energiát biztosít és hozzájárul a belföldi villamosenergia-hálózat stabilitásához is.

Az E.On Hungária egy éve jelentette be, hogy új akkumulátoros energiatároló építésével még több napelemes rendszer csatlakoztatását teszi lehetővé.

Csütörtöki közleményük szerint a soroksári energiatároló 16 kültéri akkumulátor-szekrénye összesen 5,5 megawattóra kapacitással, 2,5 megawatt teljesítménnyel tárol áramot. 2018-ban is itt épült Magyarország első nagyteljesítményű akkumulátoros energiatárolója az E.On Hungária Csoport részeként működő ELMŰ Hálózati Kft. beruházásában. Az okoshálózatra kapcsolt új berendezéseket már távolról vezérlik, így azoknál nincs szükség helyszíni felügyeletre – írták.