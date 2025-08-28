ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.83
usd:
339.65
bux:
103751.98
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Budapest, 2025. augusztus 28.Az E.On Hungária Zrt. új energiatárolói az átadás napján a főváros XXIII. kerületében 2025. augusztus 28-án. A soroksári energiatároló 16 kültéri akkumulátor-szekrénye összesen 5,5 megawattóra kapacitással, 2,5 megawatt teljesítménnyel tárol áramot.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Steiner Attila: az energiatárolók építése erősíti hazánk energiaszuverenitását

InfoRádió / MTI

Az állam és az E.On közreműködésében bővült tovább Soroksáron az a szupermodern energiatároló telep, ami mintegy 350 házi napelem-rendszer termelését is képes lenne magába fogadni és megőrizni későbbi felhasználásra.

Magyarország energiaszuverenitása csak akkor erősödhet, ha országszerte újabb energiatárolók épülnek – mondta az E.On Hungária Zrt. új soroksári energiatárolóinak csütörtöki átadásán Budapesten az Energiaügyi Minisztérium (EM) energetikáért felelős államtitkára.

Steiner Attila kiemelte, hogy a napelemes kapacitások részesedése a teljes belföldi energiatermelésben elérte a 25 százalékot, a napközbeni áramtöbblet tárolása ezért a hálózatfejlesztéssel együtt a következő évek stratégiai iránya lesz. Ezzel a napenergia-aránnyal Magyarország világelső lett, napos időszakokban nem kell importálnia és még exportálni is képes villamos energiát, amelyből a legkorszerűbb technológiák ma már kis helyen képesek jelentős mennyiséget raktározni – tette hozzá.

Az államtitkár a tározói kapacitások jelentőségével indokolta azt is, hogy az uniós támogatást a kormány előfinanszírozással biztosította az E.On beruházásához.

Hálózatfejlesztésre a költségvetésből az utóbbi években több mint 160 milliárd forint jutott, a villamos energia rendszerszintű tárolási kapacitásának bővítését segítő pályázat 62 milliárd forintos keretösszeggel nyílt meg – hangsúlyozta.

Az E.ON Hungária Zrt. vezérigazgató-helyettese közölte, hogy a több mint 784,5 millió forintos beruházás összköltségének 45 százalékát a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) biztosította. Jamniczky Zsolt hozzátette, hogy a soroksári telephelyen korszerű, folyadékhűtéses technológiával a kétszeresére növelték a tározói kapacitásukat, amely így még több zöld energiát biztosít és hozzájárul a belföldi villamosenergia-hálózat stabilitásához is.

Az E.On Hungária egy éve jelentette be, hogy új akkumulátoros energiatároló építésével még több napelemes rendszer csatlakoztatását teszi lehetővé.

Csütörtöki közleményük szerint a soroksári energiatároló 16 kültéri akkumulátor-szekrénye összesen 5,5 megawattóra kapacitással, 2,5 megawatt teljesítménnyel tárol áramot. 2018-ban is itt épült Magyarország első nagyteljesítményű akkumulátoros energiatárolója az E.On Hungária Csoport részeként működő ELMŰ Hálózati Kft. beruházásában. Az okoshálózatra kapcsolt új berendezéseket már távolról vezérlik, így azoknál nincs szükség helyszíni felügyeletre – írták.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Steiner Attila: az energiatárolók építése erősíti hazánk energiaszuverenitását

budapest

energia

e.on

soroksár

tároló

jamniczky zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Nemzetközi jogász: jogszerű volt az ukrán parancsnok kitiltása a schengeni övezetből

Magyarország jogszerűen tiltotta ki a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték támadását elrendelő ukrán parancsnokot. Az érintettnek három lehetősége is van arra, hogy semmissé tegye vagy megkerülje ezt a döntést – mondta Tóth Norbert nemzetközi jogász az InfoRádióban,
 

Zelenszkij is reagált a kitiltott parancsnok ügyére – bekérették a magyar nagykövetet

NATO-tisztek is meghaltak Ukrajnában: megszólalt az orosz védelmi tárca

Szakértő a kijevi rakétacsapásról: mintha Putyin már nem akarna Trump kedvében járni

Itt a magyar válasz: kitiltják Magyarországról a Barátság elleni támadás vezetőjét

Hernádi Zsolt: ha egyszer a Barátság leáll, többé nem indul újra

Borzalmas részletek a Kijevet ért éjszakai orosz légicsapásról – videó

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
Trump és a háborúk. Barátot akarsz Washingtonban? Vegyél kutyát! Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.29. péntek, 18:00
Florova Anna az OTP Bank hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató
Ginzer Ildikó az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Európában kisebb esést hozott a mai nap a tőzsdéken, ezúttal pedig a magyar tőzsde sem remekelt: az OTP árfolyama pedig 30 000 forint alá is beesett a nap végére. Az Épduferr részvényeinek emelkedése azonban tovább folytatódott. Az Nvidia csütörtöki gyengélkedése és a nagyon erős GDP adat némi bizonytalanságot hozott a tőzsdékre Amerikában, a kezdeti bizonytalanságot aztán gyorsan lerázták magukról a tőzsdék: a Nasdaq vezetésével azonban mindhárom vezető részvényindexek pluszban zárta a hét utolsó előtti kereskedési napját, az S&P 500 ráadásul történelmi csúcsot ért el, miután történelem során először zárt 6500 pont fölött az index.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Most rengeteg lakáskiadó magyar szívhatja a fogát: erre korábban senki se gondolt

Bár a fővárosi lakásbérleti díjak növekedése kitartóan folytatódik, ez nem egyformán érinti a régebbi és az új építésű ingatlanokat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Minneapolis school shooter 'obsessed with idea of killing children', authorities say

Minneapolis school shooter 'obsessed with idea of killing children', authorities say

Minnesota's Acting Attorney General Joseph Thompson says the attacker "appeared to hate all of us".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 28. 21:39
Kanyarban az újabb szankciós csomag – a nap hírei
2025. augusztus 28. 20:13
Hajnali razzia: videó buktatta le az utcai versenyzőket
×
×
×
×