Vérfagyasztó videó a budapesti balesetről

A BRFK közlekedési rendőrei gyanúsítottként hallgatták ki azt a férfit, aki autójával egy villamossal ütközött, majd elhagyta a helyszínt Pesterzsébeten.

A XX. kerületben az 52-es számú villamos elé hajtott egy autós 2025. június 5-én 17 óra körül, a Jókai Mór utca és a Honvéd utca kereszteződésében. A villamos vezetője a balesetet már nem tudta elkerülni, így nekiütközött a szabálytalanul közlekedő autónak. A gépkocsi sofőrje az ütközést követően kiszállt – és anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a villamoson bárki megsérült – futva távozott a helyszínről.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztályának munkatársai helyszínen szemlét tartottak, majd adatokat gyűjtöttek és a nyomozás során több tanút is kihallgattak. A balesetben a villamoson senki nem sérült meg.

A beszerzett információk alapján a rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, a 40 éves G. Pétert, akit augusztus 7-én gyanúsítottként hallgattak ki cserbenhagyás vétség, illetve közérdekű üzem működésének gondatlan megzavarása vétség megalapozott gyanúja miatt. Emellett, mivel G. Péter nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ellene szabálysértési eljárás is indult engedély nélküli vezetés miatt.