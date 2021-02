Továbbtanulni vágyók, figyelem, fontos határidő közeleg

Felvételi tájékoztató, erre kell klikkelni a felvi.hu-n azoknak, akik meg akarják nézni a magyarországi egyetemeken és főiskolákon, illetve a szakképzésekben induló képzések listáját. Grafika is segíti az oldalra látogatókat, hogy könnyebben megtalálják, amit keresnek. Jelentkezni kizárólag online lehet – mondta az InfoRádiónak korábban Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási elnökhelyettese.

„Az Egyetemek, főiskolák menüpontban érhetőek el a felsőoktatási intézmények egyes meghirdetései. A szak megnevezése mellett kiderült, hogy hány félévig lehet és kell az adott képzésen tanulni, és hogy milyen a képzési terület. Hogy nappali- vagy lelevelező munkarendben, államilag támogatott vagy pedig önköltséges képzésként hirdetik-e meg. És amennyiben utóbbi, mennyibe kerül az adott félév” – ismertette.

A pontszámokat javarészt ugyanúgy számítják, mint korábban. Alap- és osztatlan képzésre továbbra is az 500 pontos rendszerben lehet jelentkezni.

A többletpontok és a szakképzettséggel rendelkezők esetében azonban változtak a szabályok.

Esetükben az érettségi és a szakmai vizsga pontszáma is számít, mintegy 200 pontot. Illetve a szakmai vizsga eredményének a négyszeresével is összegyűjthető a legfeljebb 400 pont, amelyhez hasonló mód jön a legfeljebb 100 pont többletpont – fogalmazott Vanó Renáta. Ráadásul többletpontot újabb jogcímeken is kaphatnak a jelentkezők: például a nemzetközi diákolimpián elért helyezésekért, vagy a visegrádi négyek közgazdasági diákolimpiáján elért eredményekért is. A többletpontok rendszere ezen túlmenően lényegében nem változott, tehát a korábbi jogcímek ugyanúgy élnek.

Az online tájékoztató január végéig még frissülhetett hivatalos kiegészítéssel, amely tartalmazza a megjelenés után történt esetleges változásokat. A jelentkezés benyújtása előtt azt javasolják a felvi.hu-n, hogy mindenki nézze át az információkat.

Jelentkezni február 15-én éjfélig lehet. Február 20-ig ügyfélkapun, vagy a hitelesítő lapot elpostázva hitelesíteni is kell a jelentkezést.

Ezt követően a sorrenden már csak egy alkalommal lehet változtatni.

