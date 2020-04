Operatív törzs: sikerült a robbanást megelőznünk

Szombaton a kormányinfó előtt egy órával állt elő napi friss híreivel az operatív törzs.

Müller Cecília a számadatok ismertetése után bejelentette, az elmúlt 24 órai halottak egyike 54 éves, de neki is krónikus megbetegedései voltak, mint a korábbi elhunytaknak. Az 58 gyógyultról elmondta: "ez jó hír". A laboratóriumi vizsgálatok száma már csaknem 20 ezer itthon - a kijelölt laborokban.

Egy hónappal ezelőtt történtek az első megbetegedések - idézte fel. "Két iráni diákkal kezdődött a járvány Magyarországon." Az eddigi intézkedések viszonylatában világ- és európai viszonylatban is jól áll Magyarország, időben lépett és arányosan.

"Sikerült a robbanást megelőznünk" - mondta. Emiatt pedig köszönetet mondott mindenkinek, így érhető el, hogy "ne nehezedjen túl nagy súly az egészségügyre egyidőben".

A szép idő közeledtével újabb áldozatra kérte az embereket. "Itt a szép idő, itt a hétvége,

az egyedi szabadidős tevékenységeket úgy tegyék, hogy a fertőződés lehetősége ne álljon fenn,

egyedileg sportoljunk, mozogjuk, ezt egyre nehezebb lesz betartani" - mondta.

Az idősotthonok helyzetének veszélyeztetettségére külön felhívta a figyelmet, és "inkább többször mossunk kezet, mint kevesebbszer". Fennmarad a kijárási és látogatási tilalom, valamint a felvételi zárlat is. "Ezekben az otthonokban különböző számú ember van, különbözőek a fenntartók, de ennek járványügyi szempontból nincs jelentősége" - tette hozzá. "Semmiféle lazítás nem megengedhető!" Akinek tünetei vannak, azonnal szólnia kell az intézményi orvosnak.

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeletvezető tisztje szerint a határokon a helyzet normális, a kilépő oldalon Románia felé a román fél miatt van akadozás, 30-40 kocsit várnak össze.

Már több mint 12 ezer esetben rendeltek el hatósági házi karantént.

Szombaton leszállt Budapesten 6 repülőgép - védőeszközökkel. Délután

még jön egy Antonov teherszállító Kínából, ez a világ legnagyobb ilyen gépe

- jelentette be. A védőeszközöket folyamatosan szállítják ki a kórházakba.

Kérdések

- Fertőzés egy budapesti idősotthonban: mi a helyzet?

- Igen, ezért emeltük ki eddig az idősotthonok helyzetét. Az egyik idősotthonba bejutott a fertőzés, ezért több idős honfitársunk is pozitívvá vált. Az első jelzések után a helyszínen azonnali vizsgálat volt, aki nem jól érezte magát vagy súlyosabb tünetei voltak, kórházba kerültek. A rossz közérzetűeket elkülönítették. Az intézményt azonnal fertőtlenítették, az intézményi orvos feladatai megnövekedtek. A működtetőre rendkívüli felelősség hárul.

- Hová kerül a szombaton érkező 400 ezer maszk és egyéb felszerelés?

- A raktárakba, majd onnan a kórházakba, ahol az a követelmény, hogy mindig legyen egy heti tartalék. A műszereket oda visszük, ahol az ellátás ezt a leginkább indokolja.

- Tervez-e a rendőrség határozottabb fellépést a köztereken?

- Eddig is próbáltunk humánus módon fellépni. 1849 fellépéssel éltünk, de természetesen - ha kell - fellépünk komolyabb eszközökkel is. Nem a rendőröket kell kikerülni, hanem a fertőzést kell megakadályozni. Ha kell, bírságolunk is.

- Van-e elég inzulin?

- Igen, biztonságos az ellátás.

- Hány igazolt fertőzöttre számítanak a következő hónapokban?

- Nem szeretnénk beleállni a számversenyekbe. Vannak becslések, jelentősen fog még növekedni a betegek száma.

- Egyre több magánkórház végez teszteket. Érdemes ezekre jelentkezni?

- Számos módszer van, egy részük megbízható, másik részük nem az. Vizsgálni kell, hogy melyik módszer a betegség mely időszakáról szól.

- Ha tömegessé válik, lesz-e elég szakszemélyzet?

- Azon vagyunk, a tervezés ennek a jegyében zajlik. Ennek a vizsgálatnak a része az eszközök biztosítása is. Képzés alatt van az egészségügyi személyzet része is. Átosztható lesz az intenzív ellátásra, arra, ami remélhetőleg nem következik el. Online kapják a tananyagot az érintettek.

- Hogy tudják segíteni az önkormányzatok az egyedül élő időseket?

- Kötelességük ezt tenni. Fontos feladat ez ebben az időszakban, ahogy mi látjuk, ez meg is történik.

- Az éjszakai tranzitlehetőséggel hányan élnek?

- Magyar-osztrák viszonylatban 1000 személyt engedünk be, ők tovább is mennek. A teherforgalomban ennél magasabb a szám. Ezek a járművek csak meghatározott pihenőhelyeken állhatnak meg.

- A jó időben a horgászok kirajzanak. Szabad-e?

- Ha szabadidősportnak tekintjük, akkor azok között a feltételek között szabad, mint minden mást. Szükségünk van a jó, szabad levegőre. Hosszabb időszakról beszélünk, kell, hogy levegőzzünk, sportoljunk. Ugyanez vonatkozik a kerékpározásra. Megtartva a kellő távolságot.

- Mire számíthatnak, akik most fognak szülni?

- Nincs különbség az ő ellátásukban. Áttekintettük a teljes ellátási vertikumot, kijelöltük azokat az intézményeket, ahol koronavírusosan is szülni lehet. Mindenki másra a szokásos szabályok vonatkoznak.

- Nem szükséges-e a tesztelőkapacitás bővítése?

- A WHO ajánlásai szerint végezzük a laboratóriumi vizsgálatokat. Akit a háziorvos gyanúsnak minősít, megvizsgáljuk, a szoros kontaktjainál is.

- Orbán Viktor azt mondta, lefoglaltak 58 hotelt is. Ez mit jelent?

- Lehetőség van előzetesen lebiztosítani a szálláshelyeket orvosoknak, ápolóknak. Nem zártunk be szállodákat, de szükség esetén igénybe tudjuk venni ezeket. Kollégiumokat is igénybe fogunk venni, nem betegek ellátására, hanem a munkatársak elhelyezésére, akik a védekezésben részt vesznek.

- Ha elkészül a vakcina, mit várhatunk tőle?

- Hogy megelőzzük a fertőzést.

- Az Uzsoki-kórház főnővére koronavírusosnak bizonyult, de továbbra is bejárt dolgozni.

- Sajnáljuk, hogy ez bekövetkezett. Fokozottan felhívjuk a kollégák figyelmét, hogy vigyázzanak magukra.

- Mennyiben szigorodott a koronavírusos eljárásrend?

- Részletesebb anyagot bocsátottunk az eü-szolgáltatók részére. Továbbra is a háziorvos dönt arról, hogy ha egy beteg rosszul érzi magát, eldöntse, kell-e teszt. Telefonon kell szólni a háziorvosnak. A háziorvos részére biztosítottunk egy tágabb teret.

