Kellemetlen meglepetés érhet több nyugdíjast

Az idén a korábbi évekről eltérően a nyugdíjprémiumról szóló rendeletben nem szerepel, hogy az egyszeri juttatásra az a személy jogosult, aki az előző (jelen esetben a 2018-as) év legalább egy napján kapott nyugdíjszerű – ideértendő az összes ilyen, tehát özvegyi, illetve rehabilitációs is – ellátást. Most tehát a szöveg alapján mindenki kapna prémiumot, aki novemberben nyugdíjas. Akkor is, ha a 2019-es év közben vonult nyugállományba.

A Magyar Államkincstár nyugállományban levőknek kiadott tájékoztatása alapján azonban hiába nem tér ki a rendelet az előző évre, azt a törvény tartalmazza. Az 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (5) bekezdése szerint

nyugdíjprémiumot csak annak a személynek kell fizetni, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév novemberében a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó vagy azzal egy tekintet alá eső ellátást kapott.

A frissnyugdíjasok tehát az idén sem kapnak prémiumot, és persze külön emelést sem

- írja a portál.

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy az ünnepi időszakra felkészülés jegyében az idén is korábban érkezik a decemberi (a mostani emelésre jogosultaknak is csak a szokásos összegű) nyugdíj. Akiknek bankszámlára érkezik az ellátás, azok már december 3-án megkapják azt.

Nyitókép: pixabay