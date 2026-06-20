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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által 2015. február 10-én közreadott képen cigaretták a Vecsésen felszámolt illegális cigarettagyárban. A telephelyen 22 tonna dohányt és 2,3 millió szál cigarettát foglaltak le a pénzügyi nyomozók. Mindebből másfél millió doboz cigarettát lehetett volna előállítani. Az eredetileg az Egyesült Arab Emírségekben gyártott, az angol piacon ismert Golden Mount márkájú cigaretta az angol piacon két és félmilliárd forintot ér.
Nyitókép: MTI/NAV

Titkosszolgálati technológiát is bevetett az illegális cigarettagyár, de felszámolták

Infostart / MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói nemzetközi akcióban fogták el egy hamis cigarettát előállító bűnszövetség tagjait; a bűnszervezet professzionális, a teljes gyártási folyamatot lefedő gépsorokkal dolgozott, Szlovákiában alapanyagraktárt tartott fenn – közölte a hivatal.

A közlemény szerint a NAV nyomozói és a Szlovák Pénzügyi Igazgatás Bűnügyi Hivatala összehangolt akcióban csapott le az illegális cigarettagyártással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetre.

A közös felderítés eredményeként több helyszínen ütöttek rajta a szervezet tagjain mindkét országban: a Magyarországon működő illegális cigarettagyár, valamint a Szlovákiába telepített alapanyagraktár felszámolásával egy időben, a hamis áru értékesítése közben fogták el az elkövetőket.

A Magyarországon engedély nélkül működő üzemben teljes gyártósor működött, a nyersanyag feldolgozásától egészen a késztermék előállításáig; az épületet teljes hang- és hőszigetelés védte, a kiugró áramfogyasztást pedig ipari aggregátorokkal küszöbölték ki.

Az elkövetők különösen óvatosak voltak, ugyanis a gyár környezetében blokkolták a GSM-, rádió- és wifihálózatokat, mindemellett katonai és titkosszolgálati technológiai eszközökkel, röntgenberendezéssel szűrték ki a járművekben elhelyezett nyomkövetőket.

Hamis rendszámokkal konspiráltak, felvezető járművekkel biztosították a zökkenőmentes szállítást, a kapcsolatot pedig titkosított csatornán keresztül tartották – írták.

A rajtaütésnél a hatóságok jelentős értékű vagyont foglaltak le, összesen 1 milliárd forint értékben; a lefoglalt tárgyak között cigarettagyártó gépsor, ipari aggregátor, porleválasztó elszívóberendezés, kompresszor, valamint személygépkocsi is szerepel.

Az illegális cigarettagyárban talált alapanyagok több mint 1,5 millió doboz hamis cigaretta előállításához voltak elegendőek – tették hozzá.

A szlovák hatóságok tájékoztatása szerint az elkövetői kör által külföldön okozott kár szintén megközelíti az 1 milliárd forintnak megfelelő eurót.

A jogellenes tevékenység szervezésében részt vevő öt férfit – egy magyar, egy szlovák, három ukrán állampolgár – tetten érték és elfogták a bűncselekmény elkövetése közben.

A Magyarországon elfogott két embert gyanúsítottként hallgatták ki különösen jelentős értékre üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntett miatt – áll a közleményben.

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