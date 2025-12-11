ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.74
usd:
328.42
bux:
109359.08
2025. december 11. csütörtök Árpád
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A close-up view shows an electric vehicle plugged into an Enel Way charging station in Bari, Italy, on November 25, 2025. The image captures the charging connector and part of the vehicle as it undergoes a routine recharge at a public charging point.
Nyitókép: Getty Images/Matteo Della Torre/NurPhoto

Előretör az elektromos, zuhan a dízel – átrendeződik a használtautó-piac

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Látványosan csökkent a dízelek iránti érdeklődés, több mint 40 százalékos növekedéssel az elektromos autók nyerték a novembert – számolt be az InfoRádiónak Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu márkamenedzsere.

Folytatódott a hazai használtautó-piac szerkezetének átalakulása novemberben: több olyan trend is egyértelműen kirajzolódott, amely hosszabb távon is meghatározhatja a piac működését.

A Használtautó.hu márkamenedzsere az InfoRádióban felhívta a figyelmet arra, hogy

a dízelek iránti érdeklődés meredeken visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti kereslet tovább erősödött.

Lőcsei Dániel kitért arra is, hogy fiatalabb, kevesebbet futott és magasabb értékű járművek kerültek fel a portálra, a meghirdetett autók száma pedig jóval meghaladta a tavalyit.

„Az elektromos autók tavaly novemberben 19 ezer érdeklődést generáltak egy évvel később pedig már 27 ezret, ez 42,4 százalékos növekedést jelent. A hibrideknél is növekedési tendencia figyelhető meg, ami 17 százalékkal. A benzinesnél visszaesett az érdeklődések száma 3,1 százalékkal, míg a dízeleknél drasztikusabb visszaesést tapasztaltunk 9,4 százalékkal”– összegezte a portál adatait Lőcsei Dániel.

A márkamenedzser felhívta a figyelmet arra, hogy a dízeles autókra továbbra is van kereslet: 142 ezer ember csak novemberben érdeklődött ilyen kocsik iránt, de 9 ezerrel kevesebben a tavalyi adathoz képest a szakértő meglátása szerint ezt részben az árukészlet csökkenése is okozza. A gyártók inkább hibrid, elektromos autókban gondolkodnak, ahogy már a cégek is inkább hibrid autókat vásárolnak.

„Ezzel beindul egy dominóhatás: mivel kevesebb a dízel a piacon, növekszik a hibridautók iránti érdeklődések száma”

– magyarázta a trendet a márkamenedzser.

A legnépszerűbb autók toplistája kevésbé változik: az Opel Astra, a Volkswagen Golf és Suzuki Swift vezette az egész évet. A hibridek piacán a drágább, 10 millió forint feletti átlagárú autók vezetnek. „Az elektromos autóknál a Tesla Model 3 a legnépszerűbb. Korábban Sokáig a BMW I3 vezette a ranglistát, – főleg a kedvező ára miatt – de a Tesla megelőzte.

Az autók átlagos életkora minimálisan csökkent: 12,6 évről 12,4 évre. Lőcsei Dániel szerint kezdenek kikopni a kínálatból a nagyon régi autók. „A készlet is minimálisan, de fiatalodik, de nagyon sok idő amíg Magyarországon egészséges használt autó piacról beszélhetünk - állapított meg a szakportál márkamenedzsere.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Autó    Előretör az elektromos, zuhan a dízel – átrendeződik a használtautó-piac

tesla

elektromos autó

használauto.hu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
Év végi bizonyítvány: ez nem a csavargyár! Maruzsa Zoltán, Inforádió, Aréna
Szifilisz, AIDS, hepatitisz, Covid: vigyázat, fertőzésveszély! Szlávik János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.11. csütörtök, 18:00
Lantos Csaba
energiaügyi miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

Az EU öt évvel elhalaszthatja a belsőégésű motoros autók betiltását, de van egy fontos megkötés

Az Európai Unió azt fontolgatja, hogy öt évvel, 2040-ig kitolja a belsőégésű motorral szerelt autók új autó értékesítésének betiltását, miután a régió legnagyobb autógyártó országai erős nyomást gyakoroltak a döntéshozókra - számolt be a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek

Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek

Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

US seizes oil tanker off Venezuela as Caracas condemns 'act of piracy'

The move is a sharp escalation in Washington's pressure campaign against Nicolás Maduro's government.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 11. 05:48
Ezekre a dolgokra mindenkinek érdemes figyelni, aki karácsonyfáért indul – büntetés is lehet a vége
2025. december 11. 05:45
Parkolás-e a töltés – ha nem tudja a választ, 100 ezret is fizethet
×
×
×
×