Előretör az elektromos, zuhan a dízel – átrendeződik a használtautó-piac

Folytatódott a hazai használtautó-piac szerkezetének átalakulása novemberben: több olyan trend is egyértelműen kirajzolódott, amely hosszabb távon is meghatározhatja a piac működését.

A Használtautó.hu márkamenedzsere az InfoRádióban felhívta a figyelmet arra, hogy

a dízelek iránti érdeklődés meredeken visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti kereslet tovább erősödött.

Lőcsei Dániel kitért arra is, hogy fiatalabb, kevesebbet futott és magasabb értékű járművek kerültek fel a portálra, a meghirdetett autók száma pedig jóval meghaladta a tavalyit.

„Az elektromos autók tavaly novemberben 19 ezer érdeklődést generáltak egy évvel később pedig már 27 ezret, ez 42,4 százalékos növekedést jelent. A hibrideknél is növekedési tendencia figyelhető meg, ami 17 százalékkal. A benzinesnél visszaesett az érdeklődések száma 3,1 százalékkal, míg a dízeleknél drasztikusabb visszaesést tapasztaltunk 9,4 százalékkal”– összegezte a portál adatait Lőcsei Dániel.

A márkamenedzser felhívta a figyelmet arra, hogy a dízeles autókra továbbra is van kereslet: 142 ezer ember csak novemberben érdeklődött ilyen kocsik iránt, de 9 ezerrel kevesebben a tavalyi adathoz képest a szakértő meglátása szerint ezt részben az árukészlet csökkenése is okozza. A gyártók inkább hibrid, elektromos autókban gondolkodnak, ahogy már a cégek is inkább hibrid autókat vásárolnak.

„Ezzel beindul egy dominóhatás: mivel kevesebb a dízel a piacon, növekszik a hibridautók iránti érdeklődések száma”

– magyarázta a trendet a márkamenedzser.

A legnépszerűbb autók toplistája kevésbé változik: az Opel Astra, a Volkswagen Golf és Suzuki Swift vezette az egész évet. A hibridek piacán a drágább, 10 millió forint feletti átlagárú autók vezetnek. „Az elektromos autóknál a Tesla Model 3 a legnépszerűbb. Korábban Sokáig a BMW I3 vezette a ranglistát, – főleg a kedvező ára miatt – de a Tesla megelőzte.

Az autók átlagos életkora minimálisan csökkent: 12,6 évről 12,4 évre. Lőcsei Dániel szerint kezdenek kikopni a kínálatból a nagyon régi autók. „A készlet is minimálisan, de fiatalodik, de nagyon sok idő amíg Magyarországon egészséges használt autó piacról beszélhetünk - állapított meg a szakportál márkamenedzsere.