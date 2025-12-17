ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.76
usd:
330.05
bux:
110158.17
2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Már alig van különbség a használt hibrid és elektromos autók átlagárában, nő is a kereslet az utóbbi iránt

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Eltűnt az árkülönbség az elektromos és hibrid autók között. Mindkét kategória átlagára tizenegy és fél millió forint körül alakult, miközben éves szinten mindkét hajtástípusnál érdemi árcsökkenés volt megfigyelhető – erről beszélt az InfoRádióban a Használtautó.hu márkamenedzsere.

Egy általános átrendeződés volt a piacon novemberben – mondta az InfoRádióban Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu márkamenedzsere.

„Inkább a középkategóriás autók nyertek nagyon teret, a kínálati átlagár 5,5 millió forinton stabilizálódott szinte majdnem egész évben, nem volt komolyabb áremelkedés novemberben sem” – jelentette ki a márkamenedzser. Hozzátette,

átlagárak tekintetében a top 10 legnépszerűbb modell közül az Audi A6-osé volt a legmagasabb 6,9 millió forinttal, és a Suzuki Swifté volt a legalacsonyabb 1,77 millió forinttal.

Lőcsei Dániel arról is beszámolt, hogy az árkülönbség kezd eltűnni a hibrid és az elektromos autók között. Mint mondta, a tavalyihoz képest tapasztalható volt egy komolyabb árcsökkenési tendencia, méghozzá az elektromosoknál 8,5 százalékos, a hibrideknél pedig 4,7 százalékos. És mivel az elektromos autók alapvetően drágábbak, így most összeért a kettő átlagára 11,5 millió forintnál.

A benzines és dízelautók iránt a kereslet is nagyobb, és a hirdetések száma is több. A márkamenedzser szerint 200 ezer felett szokott lenni a havi érdeklődések száma mindkét üzemanyag-típus esetén, hibrideknél pedig körülbelül 20-20 ezer. Hozzátette, az elektromosak iránt viszont nagyon nő az érdeklődés, köszönhetően az árcsökkenésnek. A hibridek e téren viszont inkább stagnálnak. A benzines és dízelmodellekre továbbra is van kereslet, előbbinél egy 1 százalékos növekedés is történt éves szinten – árulta el Lőcsei Dániel.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Autó    Már alig van különbség a használt hibrid és elektromos autók átlagárában, nő is a kereslet az utóbbi iránt

hibrid autó

kereslet

gépjármű

átlagár

érdeklődés

elektromos autó

használtautó

használt

lőcsei dániel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.17. szerda, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelzést kaptak a piacok - irányba állt a forint

Jelzést kaptak a piacok - irányba állt a forint

Gyengüléssel kezdte a napot a magyar fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben is. A piaci folyamatokat jó eséllyel még az MNB tegnapi kamatdöntése és sajtótájékoztatója hajtja. Bár az irányadó ráta mértéke változatlanul 6,5 százalékon maradt, a jegybank előretekintő iránymutatása némileg megváltozott és Varga Mihály elnök tegnapi kijelentése szerint adatvezérelt üzemmódba lépett. Ez azt jelenti, hogy a monetáris politikai irány egyértelműen lazább, mint az elmúlt hónapokban, a jegybank pedig óvatosan megnyitotta az ajtót egy esetleges év eleji kamatcsökkentés előtt. A kommunikáció lazulása a forint árfolyamában is megmutatkozik, tegnap délután óta ugyanis majdnem 2 egységet emelkedett az euró, és 4,5-et a dollár árfolyama. Az eddigi adatok alapján úgy tűnik, hogy a forint gyengülő trendje ma is folytatódni fog, a ma megjelenő európai makrogazdasági adatok pedig várhatóan nem hoznak érdemi fordulatot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben

Milliónyi magyar juthat koldusbotra, ha beüt a tragédia: erre nem gondoltak 2025-ben

A Pénzcentrum összeállítást készített annak kapcsán, hogy miért van Magyarországon jóval kevesebb életbiztosítás, mint például Nyugat-Európában, vagy Észak-Amerikában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram charged with 15 counts of murder over Bondi shooting

Naveed Akram, 24, faces 59 charges in total following the attack at Sydney's Bondi Beach on Sunday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 16. 21:18
Mégsem lehet megnyit az M30-as autópályát
2025. december 16. 15:24
Jó hír az autósoknak, az M30-as végre visszatért a térképre
×
×
×
×