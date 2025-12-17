Egy általános átrendeződés volt a piacon novemberben – mondta az InfoRádióban Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu márkamenedzsere.

„Inkább a középkategóriás autók nyertek nagyon teret, a kínálati átlagár 5,5 millió forinton stabilizálódott szinte majdnem egész évben, nem volt komolyabb áremelkedés novemberben sem” – jelentette ki a márkamenedzser. Hozzátette,

átlagárak tekintetében a top 10 legnépszerűbb modell közül az Audi A6-osé volt a legmagasabb 6,9 millió forinttal, és a Suzuki Swifté volt a legalacsonyabb 1,77 millió forinttal.

Lőcsei Dániel arról is beszámolt, hogy az árkülönbség kezd eltűnni a hibrid és az elektromos autók között. Mint mondta, a tavalyihoz képest tapasztalható volt egy komolyabb árcsökkenési tendencia, méghozzá az elektromosoknál 8,5 százalékos, a hibrideknél pedig 4,7 százalékos. És mivel az elektromos autók alapvetően drágábbak, így most összeért a kettő átlagára 11,5 millió forintnál.

A benzines és dízelautók iránt a kereslet is nagyobb, és a hirdetések száma is több. A márkamenedzser szerint 200 ezer felett szokott lenni a havi érdeklődések száma mindkét üzemanyag-típus esetén, hibrideknél pedig körülbelül 20-20 ezer. Hozzátette, az elektromosak iránt viszont nagyon nő az érdeklődés, köszönhetően az árcsökkenésnek. A hibridek e téren viszont inkább stagnálnak. A benzines és dízelmodellekre továbbra is van kereslet, előbbinél egy 1 százalékos növekedés is történt éves szinten – árulta el Lőcsei Dániel.