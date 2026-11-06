JD Vance-nek most kellett bírálnia Donald Trumpot, hogy maradjon még esélye az elnökjelöltségre?

Ahogy felvirradt az amerikai kongresszusi és szenátusi időközi választások utáni nap, és a demokraták hívei Texastól Maine-ig ünnepelni kezdtek, úgy indult meg a konzervatív oldalon az egymásra mutogatás. Trump elnök volt az első a sorban: burkoltan megkérdőjelezte saját pártja jelöltjeinek fajsúlyát azzal, hogy közölte, ha a kormányzata emberei indultak volna, nem veszítettek volna.

Ron DeSantis, a távozó floridai republikánus kormányzó (és Trump elnök bírálója) a hollywoodi katasztrófafilmekből ismert „szinte kihalás-szintű eseménynek” titulálta, azt, hogy a szavazók feltörölték a padlót a pártjával. Egyedül az ő állama maradt megl a nagyok közül pirosnak, azaz republikánusnak.

Elemzők felfigyeltek a megjegyzésre.

A MAGA-mozgalom sztárjaival szemben unalmasnak tartott konzervatív politikus mégsem a visszavonulás, hanem a 2028-as elnökjelöltség felé kacsingathat – spekulált a Fox News-ban Doug Kaplan politikai stratéga és közvélemény-kutató.

Hasonló motivációt fedeztek fel JD Vance alelnök megjegyzésében, amely szerint

„mindenki számára világos, hogy a háború volt a verseségünk oka”.

Vance az X-en posztolva ezt persze úgy csomagolta be, hogy a Donald Trumptól való elhatárolódás ne tűnjön konkrétan annak. „Az elnök maga mondta ezt tegnap” – folytatta. „Érvelhettek azzal, hogy megérte elveszíteni a Szenátust hat évre... lehet egyetérteni vagy nem, de ez legalább őszinte” – tette hozzá.

Nos, az első ember, aki azt mondta, hogy megérte, az főnöke, Donald Trump volt – mivel közölte, helyesen cselekedett, nem csinálta volna másképp a háborút.

A kommentátorok – akik egy része szerint az alelnök a MAGA-politika kudarcát is megpróbálta eltussolni egy leegyszerűsítő magyarázattal – úgy vélték: Vance-nek gyorsan kellett lépnie, ez volt az a pillanat, amikor megőrizhette az esélyt, hogy az amerikai politika élmezőnyében maradhasson és – ahogy a brit Telegraph írta – ezért döntött úgy, hogy „pusztító visszautasítással” illeti az elnök döntését a háború megindításáról.

A lap forrásai szerint egyben üzent az elnöki tanácsadóknak: az ő kulisszák mögötti, háborúellenes nézete volt a helyes.

„Senki sem tiltakozott a megjegyzése ellen, ő emelkedett a csúcsra, immár JD az amerikai jobboldal vezetője”

– tette hozzá a forrás. Az, hogy Vance ilyen hamar határolódott el Trumptól, azt jelzi, mennyire létfontosságú volt a lépés a lehetséges elnökjelöltsége szempontjából.

Donald Trump szerdán nem reagált. Viszont ismert, mennyire mindenekfelett való számára a lojalitás (tegyük hozzá: egyirányú módon, mert leghűségesebb embereit is képes lapátra tenni). A Fehér Házban már fenhetik a késeket – olvasható a kommentárban. Viszont lehet, hogy az első vezéráldozat nem Vance, hanem a magát „háborús miniszternek” nevező Pete Hegseth lesz.