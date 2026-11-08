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2026. november 8. vasárnap Zsombor
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Donald Trump amerikai elnök az új elnöki helikopterpályára tart a washingtoni Fehér Ház kertjében 2026. november 6-án. Trump korábban közölte, hogy az elõzõ napon az elnöki hivatalban, zárt ajtók mögött tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz államfõ különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel az ukrajnai háború lezárásáról. Dmitrijev ukrán képviselõkkel együtt részt vett azon a diplomáciai rendezvényen, amelyet az amerikai elnök felesége, Melania Trump szervezett a Fehér Házban.
Nyitókép: MTI/AP/Tom Brenner

Donald Trump fogadkozik

Infostart / MTI
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Az amerikai elnök vasárnap a Truth Social nevű közösségi oldalán kijelentette, hogy az Egyesült Államok „hatalmas lépést tett hátrafelé a történelemben” a republikánusok kudarca miatt a félidős választásokon, és megígérte, hogy a tábora „minden korábbinál nagyobb formátumban és erősebben tér vissza”.

„Amerika hatalmas lépést tett hátrafelé a történelemben a legutóbbi választások eredményeivel” – írta a Truth Social nevű közösségi oldalán az amerikai elnök. De ne féljetek, minden korábbinál nagyobb formátumban és erősebben térünk vissza! – tette hozzá.

A keddi félidős választásokat „kék hullám” – demokrata párti előretörés – jellemezte, amelynek mértéke megdöbbentette a republikánusokat és fellelkesítette a demokrata pártiakat. A megélhetési költségek növekedése miatti düh következtében a demokraták a konzervatívok olyan hagyományos védőbástyáiban is győztek, mint Texas és Kansas – írta az AFP hírügynökség.

A Republikánus Párt a kongresszus mindkét házában elvesztette a többséget, törvényhozói tehetetlenségre kárhoztatva Donald Trumpot a mandátuma hátralévő két évében.

Az elnök „harci állásba” helyezkedett a demokrata párti kongresszusi többséggel szemben – írta szintén az AFP. Pénteken tanácsadóját, Stephen Millert, a keményvonalas jobboldal vezetőjét nevezte ki a fehér házi kabinetfőnök stratégiai fontosságú tisztségére. Szombaton pedig Dana White-ot, a kevert harcművészetek sportága, az MMA első számú globális szervezetének, az Ultimate Fighting Championshipnek (UFC) az elnökét kérte fel arra, hogy vállalja el a Fehér Ház szóvivői pozícióját.

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