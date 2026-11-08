Donald Trump fogadkozik

„Amerika hatalmas lépést tett hátrafelé a történelemben a legutóbbi választások eredményeivel” – írta a Truth Social nevű közösségi oldalán az amerikai elnök. De ne féljetek, minden korábbinál nagyobb formátumban és erősebben térünk vissza! – tette hozzá.

A keddi félidős választásokat „kék hullám” – demokrata párti előretörés – jellemezte, amelynek mértéke megdöbbentette a republikánusokat és fellelkesítette a demokrata pártiakat. A megélhetési költségek növekedése miatti düh következtében a demokraták a konzervatívok olyan hagyományos védőbástyáiban is győztek, mint Texas és Kansas – írta az AFP hírügynökség.

A Republikánus Párt a kongresszus mindkét házában elvesztette a többséget, törvényhozói tehetetlenségre kárhoztatva Donald Trumpot a mandátuma hátralévő két évében.

Az elnök „harci állásba” helyezkedett a demokrata párti kongresszusi többséggel szemben – írta szintén az AFP. Pénteken tanácsadóját, Stephen Millert, a keményvonalas jobboldal vezetőjét nevezte ki a fehér házi kabinetfőnök stratégiai fontosságú tisztségére. Szombaton pedig Dana White-ot, a kevert harcművészetek sportága, az MMA első számú globális szervezetének, az Ultimate Fighting Championshipnek (UFC) az elnökét kérte fel arra, hogy vállalja el a Fehér Ház szóvivői pozícióját.