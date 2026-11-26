A szlovák kormányfő szerint a mostani brüsszeli csúcstalálkozón még nem várható végleges megállapodás az uniós költségvetésről, a cél ugyanis elsősorban a tárgyalások folytatása. Robert Fico úgy véli, december végéig mindenképpen egyezségre kellene jutni. Hozzátette, hogy a jelenlegi költségvetési javaslattal nemcsak az uniós támogatások kedvezményezettjei, hanem a nettó befizető tagállamok sem elégedettek. Utóbbiak nemcsak a teljes költségvetés csökkentését szorgalmazzák, hanem a pénzek átcsoportosítását is, elsősorban a kohéziós politika és az agrártámogatások rovására.

A kohéziós politikára szánt források esetében a jelenlegi tervezet mintegy 12 százalékos csökkentéssel számol. Robert Fico ezt elfogadhatatlannak tartja, és arra számít, hogy a kérdés komoly vitákat vált ki a tagállamok között. A kohézió barátainak nevezett országcsoport már csütörtök délelőtt egyeztetett Brüsszelben.

A miniszterelnök szerint az olaszokat és több más jelentős tagállamot is tömörítő csoport álláspontját nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezért nélkülük aligha születhet átfogó megállapodás.

A mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatban Szlovákiának elsősorban az úgynevezett támogatási plafonnal van problémája. Robert Fico emlékeztetett, hogy a szlovák mezőgazdaság jelentős részben nagy gazdaságokra épül, ezért hátrányosan érintené az országot, ha az unió 300 ezer euróban maximálná az egy vállalatnak nyújtható támogatás összegét. Pozsony azt szeretné elérni, hogy ezt a korlátozást töröljék, vagy legalább 500 ezer euróra emeljék.

A következő uniós költségvetés teljes keretösszege jelenleg 1800 milliárd euró. A kormányfő szerint a tagállamok befizetéseinek növelése önmagában nem elegendő ekkora költségvetés finanszírozásához, ezért új bevételi forrásokra is szükség lenne. Ezek között egyelőre csak az elektromos hulladékra kivetendő adó kapcsán van egyetértés.

A többi javaslat azonban szerinte aránytalanul nagy terheket róhatna a 2004 után csatlakozott tagállamokra, köztük Szlovákiára.

Az Európai Unió Ukrajnának szánt, 45 milliárd eurós hiteléről szólva Robert Fico megerősítette, hogy Szlovákia nem kíván hozzájárulni az ukrán katonai kiadások finanszírozásához. A tervezett összegből 25 milliárd eurót fordítanának háborús kiadásokra, további 20 milliárdot pedig Ukrajna egyéb szükségleteire. A szlovák kormányfő ugyanakkor jelezte, hogy Pozsony más formában kész szolidaritást vállalni. Közvetlen pénzügyi támogatás helyett saját készítésű termékekkel segítené Ukrajnát.