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Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter sajtóértekezletet tart az ellene indított alkotmányos felelõsségre vonási eljárásról (impeachment) a védelmi minisztérium, a Pentagon épületében a virginiai Arlingtonban 2026. november 10-én. Az alkotmányos felelõsségre vonási eljárást Thomas Massie kentuckyi republikánus képviselõ kezdeményezte, nyolc vádpontban állítva, hogy a védelmi miniszter megsértette az amerikai alkotmányt és a háborús hatáskörökrõl szóló törvényt (War Powers Resolution).
Nyitókép: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo

Bohózatnak nevezte az amerikai hadügyminiszter az ellene indított felelősségre vonási eljárást

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Bohózatnak nevezte kedden Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az ellene indított alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment), amely szerinte kudarcra van ítélve.

„Az amerikai köztársaság 250 éve alatt egyetlen hadügyminiszter, egyetlen védelmi miniszert ellen sem indult alkotmányos felelősségre vonási eljárás azért, mert törvényes katonai műveleteket hajtott végre” – jelentette ki újságíróknak Hegseth, egy nappal azt követően, hogy Thomas Massie republikánus képviselő impeachment-indítványt kezdeményezett ellene.

Az iráni háborúra kitérve leszögezte: minden egyes műveletet továbbra is helyesnek tart, és büszkén vállalja őket.

Megtenném holnap is – jelentette ki.

Az ellene kezdeményezett eljárással kapcsolatban azt mondta, „egy szélhámos törvényhozó” szemelte ki magának célpontul, mégpedig pusztán szakpolitikai ellentétek, nem pedig nagy horderejű bűncselekmények miatt, amelyek esetére az impeachment intézményét az Egyesült Államok alapítói kitalálták.

A miniszter azzal vádolta Massie-t, hogy az általa indított kezdeményezés „azt üzeni az ellenségeinknek – Iránnak, a drogkartelleknek, minden, minket figyelő ellenségnek –, hogy az Egyesült Államok megbünteti a harcosait és a civil vezetését a sikeresen végrehajtott katonai műveletekért”.

Továbbra is megvédjük magunkat, legyőzzük ellenségeinket és újjáépítjük a hadsereget – jelentette ki, hozzátéve: szabotázsról, nem pedig hazafiságról van szó.

Jóllehet a Republikánus Párt tagja, Massie mégis Donald Trump amerikai elnök egyik bírálója, és a kezdetektől fogva ellenezte az iráni háborút.

A leköszönő, korábban Kentucky államban megválasztott kongresszusi képviselő azzal vádolja a hadügyminisztert, hogy kongresszusi felhatalmazás nélkül háborúzik a síita állammal és visszaél hivatali jogköreivel.

A Financial Times című amerikai lap megjegyezte, hogy az eljárásról akár már a héten szavazhat a Képviselőház, a minisztert azonban csak akkor lehet elmozdítani hivatalából, ha a Szenátus is bűnösnek találja.

Ezzel kapcsolatban Massie újságíróknak azt mondta, reméli, Hegseth választ ad majd a nyolc vádpontra, „és nem kezdi el Quentin Tarantino-üzemmódban hibásan idézgetni a Bibliát, hogy aztán csináljon pár fekvőtámaszt és mindenkit kövérnek és melegnek nevezzen”.

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