Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnöknek a sencseni csúcson demonstrált, barátinak tűnő viszonya nem zavarja őket abban, hogy a távolból kemény csapásokat mérjenek egymás gazdaságára.

Peking már néhány órával azután reagált, hogy Washingtonban a Trump-kormányzat bejelentette: további védővámokkal sújthat 14 országot és térséget. Köztük van Kína és az Európai Unió. Az intézkedés konkrét időpontját viszont még nem közölték.

A legkeményebb csapást a 40 százalékos vámra számító Kína és a 35 százalékos vámmal szembenéző Vietnám szenvedheti el.

Közben egy sor ázsiai gazdaság – így a közeli szövetséges Japán, Dél-Korea, Tajvan – továbbá India, Indonézia, Thaiföld, Szingapúr, Malajzia, Banglades és Kambodzsa ellen 20-25 százalékos védővámot helyeztek kilátásba. Hasonló büntetővámok várnak az Európai Unióra és az Európai Gazdasági Közösséghez tartozó Svájcra.

Pekingben a Gazdasági Minisztérium felszólította az Egyesült Államokat, hogy „korrigálja rossz gyakorlatát, térjen vissza a helyes útra és folytasson párbeszédet”. Ezután jött a fenyegetés: Kína „fenntartja a jogot a szükséges lépések megtételére és határozottan megvédi jogait és érdekeit”.

Az amerikai indok a vámokra az, hogy az érintett államok és szervezetek jogtalan előnyhöz juttatják cégeiket különböző támogatások révén.

Mindez, a Trump-kormányzat szerint „strukturális túlkapacitásokhoz” vezet az iparukban, amivel „torzítják” az általuk megcélzott amerikai piacot, felborítják a kereskedelmi egyensúlyt és „erodálják Amerika gyártókapacitását”.

A mostani, vizsgálatnak nevezett eljárást Trump kereskedelmi főképviselője, Jamieson Greer vezette. A Fehér Ház azért támaszkodott rá, mert a módszerrel új jogi megoldást talált a büntetővámokra azután, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság jogsértőnek nevezte az elnök 2025-ös, úgynevezett Felszabadulás Napján bejelentett eredeti vámjait.

Kína az EU és mások most azzal szembesülnek, hogy hiába állapodtak meg Washingtonnal kölcsönösen elfogadható vámszintről, most keményebb szankciókat kaphatnak.

Peking például az idén 10 százalékos „válaszvámot” alkudott ki az USA-val, amit hozzákapcsolnak a fentanil nevű pusztító drog alapanyagai miatt kiszabott 10 százalékos büntetővámhoz. Washington most azzal fenyegeti Pekinget, hogy megduplázza a jelenlegi, 20 százalékos vámot, ha Kína „nem tartja be a kereskedelmi háborús fegyverszünet” korábbi feltételeit. Kínát az is dühíti, hogy a Trump-kormányzat megtiltotta a kínai cégek hozzáférését a külföldi AI-adatközpontokban használt, fejlett amerikai chipekhez.

Vietnám, Malajzia, Szingapúr, Dél-Korea, Japán és India is vitatta az újabb vámokkal fenyegető amerikai kereskedelmi vizsgálat megállapításait.

Szakértők szerint ugyanakkor a megemelt amerikai vámok „nem olyan ijesztők, mint aminek hangzanak” és csak néhány termék esetén vezetnek kisebb áremeléshez. Az Európai Unió elutasította Washington újabb lépését és saját vizsgálatot jelentett be arról, hogy az amerikaiak milyen indokok alapján vezetnék be az újabb vámokat. Továbbá emlékeztetett: értelmezése szerint 15 százalék marad a kialkudott vám mértéke.