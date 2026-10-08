Újabb iskolai borzalom: 15 éves fiú késelt, egyik áldozata meghalt

Katarzyna Kucharska, a Mazóviai vajdasági rendőrkapitányság szóvivője elmondta, hogy az iskola egyik volt tanulója az intézménybe belépve három embert késelt meg. Ilona Puscian, a wyszkówi rendőrség munkatársa később bejelentette: az egyik áldozat, az iskola 37 éves gondnoka belehalt súlyos sérülésébe.

A fiú egy tanárt, valamint az iskolaigazgatót is megkéselte, akinek sikerült megfékeznie a támadót. A kiérkező rendőrök őrizetbe vették az elkövetőt.

Wyszków iskoláiban a történtek miatt csütörtökön szünetel a tanítás.

Előző nap, szerdán a szintén Mazóviai vajdaságbeli Ostrolekában működő szakközépiskolában történt késelés, amelyben tízen megsebesültek, köztük az elkövető, az iskola egyik 19 éves diákja is.

Marcin Kierwinski belügyminiszter csütörtök délelőtti sajtóértekezletén közölte: szerda reggel őrizetbe vettek egy 17 éves fiatalembert is, aki a Mazóviai vajdaság más részében fekvő Sierpc város egyik iskolájában fenyegetőzött támadás elkövetésével. A diáknál a rendőrség házkutatást végzett, melynek során két, támadásra előkészített, becsomagolt kést találtak, és lefoglaltak adathordozókat is, amelyek a támadás tervezéséről tanúsító információkat tartalmaztak.

Szeptember végén az északnyugat-lengyelországi Wabrzezno városban egy 13 éves fiút vettek őrizetbe azzal a gyanúval, hogy az iskolájában késeléses támadásra készült.

Adam Szlapka kormányszóvivő az X-en bejelentette: az iskolai támadások miatt Donald Tusk kormányfő csütörtök délután tanácskozást tart az illetékes miniszterek és az országos rendőrfőkapitány részvételével.