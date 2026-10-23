Terjed a gyilkos iskolai divat: bozótvágó késsel támadt iskolatársaira egy romániai diák

Dumitru Tudosoiu Arges megyei főtanfelügyelő a Digi 24 hírtelevíziónak elmondta: a csütörtöki támadás az Armand Calinescu szakkollégium egyik mellékhelyiségében, az első szünetben történt, amikor egy kilencedikes diák – elmondása szerint – haragosait akarta elijeszteni a további zaklatástól egy bozótvágó késsel, dulakodás közben pedig megsebesítette őket.

Mindkét áldozat a karján szenvedett könnyebb sebesülést: egyiküket a helyszínen ellátta a mentő, a másikat vágott sebbel vitték kórházba. A támadót a szemtanúk által riasztott testnevelő tanár segítségével fogták le, majd átadták a kiérkező rendőröknek.

Luca Niculescu, a kedden hivatalba lépett új román kormány miniszterelnöke a Besztercén hétfői történt súlyos incidensre reagálva leszögezte: „az erőszakra nincs mentség" és azt ígérte, az új kormány „konkrét cselekvési tervet" dolgoz ki az iskolai erőszak megfékezésére.

Szerda este Sorin Costreie oktatási miniszter bejelentette: támogatja a jogszabályok módosítását annak érdekében, hogy az iskolákban elkövetett erőszakos cselekmények büntetési tételei – az egészségügyi dolgozók elleni erőszakra vonatkozó szabályozás mintájára – megduplázódjanak.

A Digi24 televíziócsatornának adott interjújában megjegyezte: szemléletformáló kampányra is szükség van, megelőzendő, hogy a diákok, vagy szülők rátámadjanak a pedagógusokra.

„Felmerült a biztonsági ellenőrzés lehetősége is – például a gyermekek hátizsákjának átvizsgálása belépéskor –, hogy megelőzzük azokat a helyzeteket, amikor egy diák bicskát tart magánál. Ez vonatkozhatna minden iskolára, vagy kifejezetten azokra, amelyeket veszélyeztetettnek ítélünk. Első körben a fémdetektorok és egyéb hasonló intézkedések lehetőségét vizsgáljuk meg" – ígérte az új oktatási miniszer.