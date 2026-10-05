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Nyitókép: Oleksii Liskonih/Getty Images

Prága és Moszkva közeledését üdvözli az orosz nagykövet, a cseh kormány mást mond

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Prága és Moszkva viszonyában óvatos retorikai változás jelei mutatkoznak – ezt állítja Oroszország csehországi nagykövete, míg a cseh kormány egyes tagjai nyíltan beszélnek a korábbi kabinet politikájának lezárásáról. Az ellenzék ugyanakkor mindezt bírálja, azt állítva, hogy a kabinet meghajol az orosz érdekek előtt.

Anna Ponomarjovová orosz nagykövet a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjújában méltatta a cseh kormány állítólagos pálfordulását. Szerinte az előző, Petr Fiala vezette kabinet politikája „a barlangi ruszofóbia korszakára épült”, ezzel szemben a jelenlegi, realistább megközelítés üdvözlendő változás. Különösen kiemelte, hogy az új kormány nyíltan beszél az ukrajnai konfliktus diplomáciai rendezésének szükségességéről, és leállította a katonai felszerelések közvetlen kormányzati szállítását Kijevnek. Moszkva ugyanakkor hozzátette:

a két ország kapcsolatai ettől még nem térnek vissza a normális kerékvágásba, hiszen a cseh magán hadiipar továbbra is jelentős szerepet vállal Ukrajna támogatásában.

A nagykövet szavaira reagálva Petr Macinka cseh külügyminiszter kijelentette: véget vetettek a korábbi kormány „hisztérikus kiabálásának” és a közösségi médiás diplomáciának. Úgy fogalmazott, a korábbi kabinet „erkölcsi világítótornyai” által folytatott megafondiplomácia soha semmilyen hasznot nem hozott.

Andrej Babiš miniszterelnök szombaton, egy vidéki választási rendezvényen ugyanakkor tagadta, hogy kormánya hivatalosan enyhített volna az Oroszországgal szembeni retorikáján.

Az ellenzék viszont éppen a nagykövet pozitív értékelését tekinti annak bizonyítékaként, hogy a cseh kormány politikája valóban kedvezőbb lett Oroszország számára. Jan Lipavský volt külügyminiszter, az ODS politikusa úgy fogalmazott: a nagykövetnek valóban igaza van abban, hogy a változás nem csupán retorikai, hiszen az Ukrajnának nyújtott segítség leállítása teljes mértékben Oroszország érdeke. Hozzátette:

a mostani kormány nem lép fel elég határozottan Moszkvával szemben, így logikus, hogy dicséret érkezik a „diktátor nagykövetétől”, ami szerinte szégyen a kabinet számára.

Vít Rakušan, a STAN mozgalom elnöke, korábbi belügyminiszter pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a retorikán túl a valódi kockázatokat kell vizsgálni. Kiemelte: nem szabad hagyni, hogy a kormány – különösen a koalíciós SPD párt oroszbarát kapcsolatai miatt – bagatellizálja az Oroszország jelentette biztonsági veszélyeket.

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Kezdőlap    Tudósítóink    Prága és Moszkva közeledését üdvözli az orosz nagykövet, a cseh kormány mást mond

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