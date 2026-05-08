Komoly feszültség a szlovák kormánykoalícióban, Orbán Viktor neve is szóba került

Ismét áll a bál a pozsonyi kormánykoalícióban, és az üzengetés szintje ezúttal a kormányból való kilépés belengetéséig fajult. Andrej Danko, az Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezére csütörtöki sajtótájékoztatóján kijelentette: a nagyobbik kormánypárt, a Smer „hazudik az embereknek” Ukrajna kérdésében.

A nemzeti vezér szerint Robert Fico és kormánya valójában már most támogatja Ukrajna európai uniós integrációját, méghozzá úgy, hogy a háború még javában tart. Az SNS elnöke úgy véli, Ukrajnával egyáltalán nem szabadna tárgyalni a csatlakozásról mindaddig, amíg háborúban áll Oroszországgal, mert ez szerinte egész Európát, így Szlovákiát is közvetlen veszélybe sodorja.

Andrej Danko nem finomkodott a jelzőkkel. Kijelentette: Robert Fico elhallgatja az igazságot, amikor azt állítja, hogy nem tehettek semmit az Ukrajnának szánt hitelek ellen.

A pártelnök szerint a kormányfőnek ott volt a vétójog a kezében, és példaként Orbán Viktort hozta fel, aki élt is a blokkolás lehetőségével.

Andrej Danko szerint a Smer akkor is hazudik, amikor azt hangoztatja, nem küld katonákat a frontra. Kijelentette: amennyiben Ukrajnát idő előtt felvennék az unióba, vagy ha Robert Kaliňák védelmi miniszter akár egyetlen szlovák katonát is Ukrajna területére küldene a konfliktus alatt, a Szlovák Nemzeti Párt azonnal kilép a kormánykoalícióból.

Andrej Danko emellett azt is kifogásolta, hogy Robert Fico a Volodimir Zelenszkijjel folytatott korábbi telefonbeszélgetése során nem kérdezett rá az olajszállítások leállítására, és nem követelt kártérítést a Szlovákiát ért veszteségekért

Az SNS szerint a miniszterelnöknek garanciát kellene adnia arra, hogy a választási ciklus végéig Szlovákia soha nem fogja megszavazni Ukrajna EU-tagságát.

Juraj Blanár külügyminiszter válaszában egyértelműsítette: a Smer álláspontja következetes és változatlan. Támogatják Ukrajna tagfelvételét, de csak és kizárólag akkor, ha az ország minden egyes feltételt teljesít, kivételek és rövidítések nélkül. A szlovák diplomácia vezetője hangsúlyozta:

a csatlakozás alapfeltétele a háború lezárása.

Juraj Blanár szerint az uniós csatlakozási folyamat segíthetne Ukrajnának a szükséges reformok végrehajtásában, és hosszú távon egy stabilabb, demokratikusabb és biztonságosabb szomszédot eredményezhetne Szlovákia számára. Hozzátette ugyanakkor, hogy Ukrajna jelenleg még csak a csatlakozási folyamat legelején jár, így a tényleges uniós tagság kérdése a következő években biztosan nem kerül napirendre.