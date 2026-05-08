Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (j) és Robert Fico szlovák miniszterelnök az ungvári megbeszélése utáni sajtóértekezleten 2025. szeptember 5-én.
Nyitókép: MTI/EPA/STRINGER

Komoly feszültség a szlovák kormánykoalícióban, Orbán Viktor neve is szóba került

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

A koalíción belül újabb vita robbant ki Ukrajna európai uniós csatlakozása miatt. Az Szlovák Nemzeti Párt elnöke, Andrej Danko támadást intézett Robert Fico miniszterelnök és Juraj Blanár külügyminiszter ellen, mert szerinte a kormányzó Smer párt valójában támogatja Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését még a háború idején is.

Ismét áll a bál a pozsonyi kormánykoalícióban, és az üzengetés szintje ezúttal a kormányból való kilépés belengetéséig fajult. Andrej Danko, az Szlovák Nemzeti Párt (SNS) vezére csütörtöki sajtótájékoztatóján kijelentette: a nagyobbik kormánypárt, a Smer „hazudik az embereknek” Ukrajna kérdésében.

A nemzeti vezér szerint Robert Fico és kormánya valójában már most támogatja Ukrajna európai uniós integrációját, méghozzá úgy, hogy a háború még javában tart. Az SNS elnöke úgy véli, Ukrajnával egyáltalán nem szabadna tárgyalni a csatlakozásról mindaddig, amíg háborúban áll Oroszországgal, mert ez szerinte egész Európát, így Szlovákiát is közvetlen veszélybe sodorja.

Andrej Danko nem finomkodott a jelzőkkel. Kijelentette: Robert Fico elhallgatja az igazságot, amikor azt állítja, hogy nem tehettek semmit az Ukrajnának szánt hitelek ellen.

A pártelnök szerint a kormányfőnek ott volt a vétójog a kezében, és példaként Orbán Viktort hozta fel, aki élt is a blokkolás lehetőségével.

Andrej Danko szerint a Smer akkor is hazudik, amikor azt hangoztatja, nem küld katonákat a frontra. Kijelentette: amennyiben Ukrajnát idő előtt felvennék az unióba, vagy ha Robert Kaliňák védelmi miniszter akár egyetlen szlovák katonát is Ukrajna területére küldene a konfliktus alatt, a Szlovák Nemzeti Párt azonnal kilép a kormánykoalícióból.

Andrej Danko emellett azt is kifogásolta, hogy Robert Fico a Volodimir Zelenszkijjel folytatott korábbi telefonbeszélgetése során nem kérdezett rá az olajszállítások leállítására, és nem követelt kártérítést a Szlovákiát ért veszteségekért

Az SNS szerint a miniszterelnöknek garanciát kellene adnia arra, hogy a választási ciklus végéig Szlovákia soha nem fogja megszavazni Ukrajna EU-tagságát.

Juraj Blanár külügyminiszter válaszában egyértelműsítette: a Smer álláspontja következetes és változatlan. Támogatják Ukrajna tagfelvételét, de csak és kizárólag akkor, ha az ország minden egyes feltételt teljesít, kivételek és rövidítések nélkül. A szlovák diplomácia vezetője hangsúlyozta:

a csatlakozás alapfeltétele a háború lezárása.

Juraj Blanár szerint az uniós csatlakozási folyamat segíthetne Ukrajnának a szükséges reformok végrehajtásában, és hosszú távon egy stabilabb, demokratikusabb és biztonságosabb szomszédot eredményezhetne Szlovákia számára. Hozzátette ugyanakkor, hogy Ukrajna jelenleg még csak a csatlakozási folyamat legelején jár, így a tényleges uniós tagság kérdése a következő években biztosan nem kerül napirendre.

Duna House: az elsőlakás-vásárlóké a piac, de a befektetők árszintje dominál

Visszaesett Budapesten a befektetési célú vásárlások aránya, az árszint viszont a tavalyi befektetői csúcson stabilizálódott – írja elemzésében a Duna House. Az Otthon Start átírta a fővárosi piac szerkezetét: a befektetési vásárlók aktivitása mérséklősött, miközben az árszint a befektetői időszakból megörökölt magas sávban maradt.

A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria.

A forint euróval szembeni erősödésére reagálva több autómárkánál is árcsökkentést hajt végre a magyar piacon a Porsche Hungaria.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

Iran accuses the US of violating the truce, alleging it targeted an oil tanker and carried out attacks on coastal areas.

