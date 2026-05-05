Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt hétfőn az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. Zelenszkij elnök a közösségi oldalán mondott köszönetet Szlovákiának azért, hogy támogatja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit. Az ukrán államfő kiemelte: országa készen áll a konstruktív párbeszédre, és hálás Pozsonynak a segítségért, amelyet az unióba vezető úton nyújt.

Ukrajna esetleges uniós csatlakozásának támogatása miatt Robert Fico koalíciós partnere, Andrej Danko a hétvégén keményen bírálta a szlovák kormányfőt. A Szlovák Nemzeti Párt elnöke nem ért egyet azzal az állásponttal, miszerint Ukrajna az Európai Unióba tartozik, és felszólította a miniszterelnököt, hogy ne ismételgesse ezt. A nemzetiek elnöke azzal folytatta, hogy ami jelenleg az orosz–ukrán határon történik, az hamarosan bárhol Európában megtörténhet, és szerinte az ukránok akár egyes szlovák politikai pártok finanszírozásában is részt vehetnek. Robert Fico erre reagálva felszólította Andrej Dankót, hogy tartsa tiszteletben a véleményét, miszerint Ukrajnának joga van csatlakozni az Európai Unióhoz, amennyiben teljesíti az összes szükséges feltételt.

A jereváni csúcstalálkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.

Robert Fico szerint ez a formátum a leghatékonyabb a konkrét projektek előmozdítására. Bár a helyszín még kérdéses, a miniszterelnök jelezte: Zelenszkij rugalmas volt a kérdésben, így elképzelhető, hogy Pozsony ad otthont a találkozónak. A szlovák kormányfő azonban leszögezte: a katonai támogatás kérdésében nem változott a véleménye. Szlovákia továbbra sem nyújt ingyen fegyvereket és nem támogat katonai kölcsönöket Ukrajna számára. „Ha valaki valamit meg akar venni, akkor vásárolja meg tőlünk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Robert Fico diplomáciai menetrendje azonban nem ér véget Jerevánban. A kormányfő bejelentette, hogy

szombaton Moszkvába utazik a május 9-i győzelem napi ünnepségekre.

A látogatás során virágot helyez el az Ismeretlen katona sírjánál, kifejezve Szlovákia köszönetét a felszabadításért, majd rövid megbeszélést folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Robert Fico hangsúlyozta: nem vesz részt a katonai díszszemlén, programja megegyezik a tavalyival. A bírálatokra reagálva kijelentette: nem érez bűntudatot a látogatás miatt, és állítása szerint a jereváni csúcson egyetlen európai vezető sem kérdőjelezte meg moszkvai útját, mivel mindannyian tisztában vannak a párbeszéd szükségességével.