ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.09
usd:
312.49
bux:
0
2026. május 5. kedd Adrián, Györgyi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Julija Szviridenkóval tartott sajtóértekezleten a két ország közös kormányülését követõen Kassán 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Zuzana Gogová

Az ukrán elnök üzent Szlovákiának, miközben Robert Fico Moszkvába készül

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)
ELŐZMÉNYEK

Szlovákia és Ukrajna kapcsolatai új szakaszba léphetnek, miközben a szlovák miniszterelnök a hétvégén Moszkvába is ellátogat. Robert Fico az Európai Politikai Közösség jereváni csúcstalálkozóján tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, szombaton pedig már Vlagyimir Putyinnal egyeztet.

Jelentős diplomáciai egyeztetések helyszíne volt hétfőn az örményországi Jereván, ahol Robert Fico szlovák kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen tárgyalt egymással. A találkozó középpontjában a két ország jövőbeni együttműködése és Ukrajna európai integrációja állt. Zelenszkij elnök a közösségi oldalán mondott köszönetet Szlovákiának azért, hogy támogatja Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseit. Az ukrán államfő kiemelte: országa készen áll a konstruktív párbeszédre, és hálás Pozsonynak a segítségért, amelyet az unióba vezető úton nyújt.

Ukrajna esetleges uniós csatlakozásának támogatása miatt Robert Fico koalíciós partnere, Andrej Danko a hétvégén keményen bírálta a szlovák kormányfőt. A Szlovák Nemzeti Párt elnöke nem ért egyet azzal az állásponttal, miszerint Ukrajna az Európai Unióba tartozik, és felszólította a miniszterelnököt, hogy ne ismételgesse ezt. A nemzetiek elnöke azzal folytatta, hogy ami jelenleg az orosz–ukrán határon történik, az hamarosan bárhol Európában megtörténhet, és szerinte az ukránok akár egyes szlovák politikai pártok finanszírozásában is részt vehetnek. Robert Fico erre reagálva felszólította Andrej Dankót, hogy tartsa tiszteletben a véleményét, miszerint Ukrajnának joga van csatlakozni az Európai Unióhoz, amennyiben teljesíti az összes szükséges feltételt.

A jereváni csúcstalálkozó egyik legfontosabb gyakorlati eredménye, hogy akár már június végéig megvalósulhat egy közös szlovák-ukrán kormányülés.

Robert Fico szerint ez a formátum a leghatékonyabb a konkrét projektek előmozdítására. Bár a helyszín még kérdéses, a miniszterelnök jelezte: Zelenszkij rugalmas volt a kérdésben, így elképzelhető, hogy Pozsony ad otthont a találkozónak. A szlovák kormányfő azonban leszögezte: a katonai támogatás kérdésében nem változott a véleménye. Szlovákia továbbra sem nyújt ingyen fegyvereket és nem támogat katonai kölcsönöket Ukrajna számára. „Ha valaki valamit meg akar venni, akkor vásárolja meg tőlünk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Robert Fico diplomáciai menetrendje azonban nem ér véget Jerevánban. A kormányfő bejelentette, hogy

szombaton Moszkvába utazik a május 9-i győzelem napi ünnepségekre.

A látogatás során virágot helyez el az Ismeretlen katona sírjánál, kifejezve Szlovákia köszönetét a felszabadításért, majd rövid megbeszélést folytat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Robert Fico hangsúlyozta: nem vesz részt a katonai díszszemlén, programja megegyezik a tavalyival. A bírálatokra reagálva kijelentette: nem érez bűntudatot a látogatás miatt, és állítása szerint a jereváni csúcson egyetlen európai vezető sem kérdőjelezte meg moszkvai útját, mivel mindannyian tisztában vannak a párbeszéd szükségességével.

Kezdőlap    Tudósítóink    Az ukrán elnök üzent Szlovákiának, miközben Robert Fico Moszkvába készül

oroszország

moszkva

ukrajna

szlovákia

robert fico

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula átadja százmilliárdos értékű kommunikációs cégeit az államnak

Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a Polgári törvénykönyv szabályai alapján egy közjegyző előtt aláírt okiratban közérdekű kötelezettségvállalás tett, amelyben felajánlja a cégeinek tulajdonjogát és a magántőkealapokban lévő vagyonát az állam számára. Egyes cégeinek a számláit múlt hét hétfőn befagyasztották. Állítása szerint nagyságrendileg több tízmilliárd forintról van szó.
 

Magyar Péter és Radnai Márk is reagált arra, hogy Balásy Gyula átadná a kommunikációs cégeit

VIDEÓ
Milyen politikai kultúrát hoz az új parlament? Fodor Gábor, Inforádió, Aréna
Mindenki szemüveges lesz a képernyők miatt? Nagy Zoltán Zsolt, Inforádió, Aréna
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.05. kedd, 18:00
Szalai Máté
a Clingendael Intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója

Meglepte a piacot a világ vezető sörgyártója

A vártnál jobb volumenadatokkal indította az évet a világ legnagyobb sörgyártója, az Anheuser-Busch, a bevétel és a profit is emelkedett az első negyedévben. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 5.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 5.)

A Pénzcentrum 2026. május 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

US strikes Iranian fast boats as Iran attacks UAE oil facility

Shipping company Maersk says one of its US-flagged commercial vessels has successfully exited the Strait of Hormuz under US military protection.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 4. 19:44
Tesztüzem a szlovák–magyar kapcsolatokban: kinek fáj a Felvidék?
2026. május 4. 15:47
Irán nem tűri Donald Trump „humanitárius hajókísérő” elképzelését, ha kell, erőszakot alkalmaz
×
×