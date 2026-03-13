Újabb amerikai kritika Prágának – Andrej Babis és Petr Pavel sem hagyta annyiban

Az amerikai NATO-nagykövet, Matthew Whitaker az X közösségi oldalon egy olyan cikket osztott meg, amely szerint Csehország idei költségvetése nem éri el a NATO felé vállalt szintet. Bejegyzésében hangsúlyozta: minden tagállamnak ki kell vennie a részét a közös védelemből, és reagálnia kell a jelenlegi biztonsági helyzetre. Szerinte az öt százalékos védelmi kiadásnak kellene az új standarddá válnia.

Nem ő az első amerikai tisztségviselő, aki bírálta Prágát. A múlt héten az Egyesült Államok prágai nagykövete, Nicholas Merrick is arra figyelmeztetett, hogy Csehország idén a NATO legalacsonyabb védelmi költésű országai közé kerülhet.

A kritikákra Andrej Babis miniszterelnök a parlamentben reagált. Az ellenzéki Polgári Demokrata Párt elnöke, Martin Kupka arról kérdezte, miként kívánja a kormány teljesíteni a szövetséges vállalásokat. Babiš erre azt mondta: szerinte túlzó az ellenzék aggodalma, és nem tartja fontosnak, hogy mit üzengetnek a diplomaták a közösségi médiában.

A kormányfő hangsúlyozta: a cseh védelmi kiadások más NATO-tagállamok, például Olaszország vagy Kanada szintjén mozognak. Azt is közölte, hogy korábban már elmagyarázta Donald Trump amerikai elnöknek, miért csökkentette a jelenlegi kormány az előző kabinet által tervezett katonai költségvetést, és ezt szükség esetén ismét megteszi.

Andrej Babis szerint a kormány számára továbbra is az egészségügy finanszírozása a legfontosabb, de a hadsereg támogatása sem kerül háttérbe. Úgy fogalmazott: Csehország teljesíteni fogja a NATO-kötelezettségeit, és erről a szövetségeseket is tájékoztatják. A miniszterelnök azt is állította, hogy az előző kormány idején a védelmi minisztériumban gyanús közbeszerzések történhettek, ezért volt szükség a tervek felülvizsgálatára.

A vitába Petr Pavel köztársasági elnök is bekapcsolódott. Litvániai látogatásán azt mondta: bár sok ország növeli a szociális vagy egészségügyi kiadásokat, biztonság nélkül ezek a beruházások értelmüket veszíthetik. Az államfő a jövő héten tárgyal a kérdésről a miniszterelnökkel.

Petr Pavel szerint a balti államok – például Litvánia vagy Lettország – jól mutatják, hogy még a gazdaságilag nehezebb helyzetben lévő országok is képesek jelentős összegeket fordítani védelemre. Hozzátette: Csehország nem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja a biztonsági kockázatokat csak azért, mert szövetségesek veszik körül.