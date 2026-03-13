Kirill Dmitrijev, az orosz elnök beruházási és külgazdasági különmegbízottja a történelem legnagyobb energiaválságát vetítette előre az olajárak meredek emelkedése miatt – írja a Portfolio a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója alapján.

Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója a Financial Times azon cikkére reagált így, amelyben azt írták, hogy Oroszország az olajárak ugrásszerű emelkedésének nagy nyertese, mert napi 150 millió dollár többletbevételhez jut.

„Ez még csak a kezdete a történelem legnagyobb energiaválságának”

– fogalmazott Kirill Dmitrijev, aki már korábban is többször arra utalt, hogy Európát „energiasokk-cunami” fenyegeti, amiért az Európai Unió lemondott az orosz földgáz használatáról.

Kirill Dmitrijev nemrég Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából az Egyesült Államokba látogatott, ahol találkozott az orosz–amerikai gazdasági együttműködés munkacsoportjának vezetőivel. A Kirill Dmitrijev vezette küldöttség Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal, Jared Kushnerrel, Donald Trump elnök vejével és Josh Greenbaummal, a Fehér Ház főtanácsadójával is egyeztetett.

A találkozón megvitatták az orosz-amerikai kapcsolatok helyreállítását elősegítő ígéretes projekteket és a világ energiapiacain kialakult válsághelyzetet. „ Most már azért több ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, meghatározó szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország ellen bevezetett szankciók hatástalanságát és romboló jellegét” – mondta az RFPI vezérigazgatója.