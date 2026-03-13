ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.63
usd:
343.04
bux:
121329.36
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Olajtermelés és -finomítás Oroszországban.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Vlagyimir Putyin különmegbízottja szerint a történelem legnagyobb energiaválságának küszöbén vagyunk

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Kirill Dmitrijev már korábban is többször arra utalt, hogy Európát „energiasokk-cunami” fenyegeti, amiért az Európai Unió lemondott az orosz földgáz használatáról.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök beruházási és külgazdasági különmegbízottja a történelem legnagyobb energiaválságát vetítette előre az olajárak meredek emelkedése miatt – írja a Portfolio a TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója alapján.

Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója a Financial Times azon cikkére reagált így, amelyben azt írták, hogy Oroszország az olajárak ugrásszerű emelkedésének nagy nyertese, mert napi 150 millió dollár többletbevételhez jut.

„Ez még csak a kezdete a történelem legnagyobb energiaválságának”

– fogalmazott Kirill Dmitrijev, aki már korábban is többször arra utalt, hogy Európát „energiasokk-cunami” fenyegeti, amiért az Európai Unió lemondott az orosz földgáz használatáról.

Kirill Dmitrijev nemrég Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából az Egyesült Államokba látogatott, ahol találkozott az orosz–amerikai gazdasági együttműködés munkacsoportjának vezetőivel. A Kirill Dmitrijev vezette küldöttség Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal, Jared Kushnerrel, Donald Trump elnök vejével és Josh Greenbaummal, a Fehér Ház főtanácsadójával is egyeztetett.

A találkozón megvitatták az orosz-amerikai kapcsolatok helyreállítását elősegítő ígéretes projekteket és a világ energiapiacain kialakult válsághelyzetet. „ Most már azért több ország, elsősorban az Egyesült Államok, kezdi jobban megérteni az orosz olaj és gáz kulcsfontosságú, meghatározó szerepét a világgazdaság stabilitásának biztosításában, valamint az Oroszország ellen bevezetett szankciók hatástalanságát és romboló jellegét” – mondta az RFPI vezérigazgatója.

Kezdőlap    Külföld    Vlagyimir Putyin különmegbízottja szerint a történelem legnagyobb energiaválságának küszöbén vagyunk

oroszország

olajár

világpiac

kirill dmitrijev

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Érkezik Európába a BYD új elektromos autója, ami 5 perc alatt feltölthető

Érkezik Európába a BYD új elektromos autója, ami 5 perc alatt feltölthető

A BYD jövő hónapban mutatja be Európában új, prémium kategóriás elektromos modelljét, a Denza Z9GT-t, az autó arról híres, hogy mindössze percek alatt feltölthető, amivel messze felülmúlja a piacon jelenleg elérhető összes vetélytársát.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Russell nem áll le: övé a pole a sprintfutamon, idén Merci-dominanciát látunk?

Russell nem áll le: övé a pole a sprintfutamon, idén Merci-dominanciát látunk?

A Mercedes brit versenyzője, George Russell nyerte a Forma-1-es Kínai Nagydíj pénteki sprintidőmérőjét.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel hits Iran with new strikes as US eases Russia oil sanctions in bid to curb price rises

Israel hits Iran with new strikes as US eases Russia oil sanctions in bid to curb price rises

The one-month waiver on buying Russian oil and petroleum already at sea won't "provide significant financial benefit to the Russian government", the US says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 13. 09:24
Áttörés éjjel: Donald Trump átmenetileg félretolta az oroszok elleni szankciókat
2026. március 13. 08:33
Készület – Orosz vadászgépeire szereli Szerbia új kínai ballisztikus rakétáit
×
×