A Gellért-hegyi Szabadság-szobor a megújuló Citadella sajtóbejárásán 2025. július 14-én. Átjárhatóbb lesz és több zöldfelülete lesz a megújuló Citadellának, amelyet 2026 tavaszán adnak át a látogatóknak.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Így még nem láttuk a Citadellát – megvan a nyitás időpontja

Infostart / MTI

Március 28-án, szombaton megnyílik a nagyközönség előtt a megújult Citadella a budapesti Gellért-hegyen. Az épületegyüttes ingyenesen látogatható belső közparkkal, kilátóteraszokkal és új szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket – közölte a Várkapitányság.

A közlemény szerint a Citadella felújítása során új belépési pontok és átjárók jöttek létre az erődfalon. Ezek összekötik a hegy két oldalát, és szabadabbá teszik a korábban elzárt belső területeket.

Az erőd falain belül egy mintegy 6 ezer négyzetméteres, mindenki számára ingyenesen látogatható közpark létesült. A parkból nyíló gyilokjárókról és a kilátóteraszokról Budapest látványos panorámája tárul a látogatók elé.

A környező zöldfelület is bővült: a korábbi másfélszeresére, mintegy 20 ezer négyzetméterre nőtt, és különleges növényritkaságokkal gazdagodott.

A megújult Citadellában fagylaltozó, kávézó és ajándékbolt is várja a látogatókat, felvonók segítik a közlekedést, valamint akadálymentes mosdókat és pelenkázókat is kialakítottak, a Citadella és a Szabadság-szobor pedig energiatakarékos, modern díszkivilágítást kapott.

A fejlesztés egyik újdonsága a nyugati rondellában kialakított, mintegy 1700 négyzetméteres A Szabadság Bástyája című kiállítás, amely a magyar történelem jelentős eseményeit és alakjait mutatja be.

A tárlat március 29. és 31. között – előzetes regisztrációval – ingyenesen tekinthető meg, ezt követően belépőjeggyel lesz látogatható.

A Várkapitányság közleménye szerint több évtizedes hiányt pótoltak a hosszú évekig elzárt és leromlott állapotú erőd és a mellette álló Szabadság-szobor felújításával. A világörökségi környezethez méltó módon megújult épületegyüttes nyitott és élhető közösségi térré válhat Budapest egyik legnépszerűbb turisztikai helyszínén – írták.

A Citadella megújítását az Építési és Közlekedési Minisztérium irányításával a Várkapitányság leányvállalata, a Citadella Vagyonkezelő Nonprofit Kft. végezte.

A Citadellával kapcsolatos legfrissebb információkról, az ünnepélyes megnyitó részleteiről és a kiállítás ingyenes látogatásáról szóló regisztrációról itt és itt tájékozódhatnak az érdeklődők.

Ők már biztosan kiesnek az Országgyűlésből: itt a lista
Lezajlott az utolsó plenáris parlamenti ülés, és akár a Fidesz, akár a Tisza nyeri meg az április 12-i választást, az már biztos, hogy a következő Országgyűlés teljesen más lesz, mint a mostani. A kormányoldalról és az ellenzék soraiból ugyanis nagyon sokan nem indulnak el a voksoláson – összeállításunk róluk szól.
