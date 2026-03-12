Foci-vb: ez történhet, ha Irán visszalép

Ahmad Dondzsamali egy tv-interjúban úgy fogalmazott: „miután ez a korrupt kormány meggyilkolta a vezetőnket, nincsenek meg a feltételei a világbajnoki részvételünknek”.

A társházigazda Egyesült Államok, valamint Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője. Hogy a döntés végleges-e és Irán valóban bojkottálja a nyári tornát, egyelőre nem világos, de az biztos, hogy Mehdi Taj, az iráni sportági szövetség elnöke is hasonló véleményen van, mint a sportminiszter.

Irán mindhárom csoportmérkőzését az Egyesült Államokban játszaná.

Az ázsiai együttes tavaly márciusban az elsők között jutott ki a vb-re, amelynek első szakaszában Belgium, Új-Zéland és Egyiptom lenne az ellenfele. A decemberi, washingtoni sorsolásra Taj nem kapott beutazási vízumot.

A visszalépésre a világbajnoki szabályzat hatodik cikkelye vonatkozna, amely – miközben számos pénzügyi büntetést helyez kilátásba az ilyen esetekre – kimondja, hogy

a FIFA szabadon dönthet bármely csapat meghívásáról, hogy betöltse a megüresedett helyet.

„A modern érában erre nincs precedens. A FIFA saját versenyszabályzata szerint egy ilyen esetben a szervezet dönthet arról, mit lép” – mondta a Reutersnek James Kitching, a FIFA korábbi futballszabályozási igazgatója. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy például

nem kötelező azonos konföderációból választani beugrót, sőt, egyáltalán nem kötelező pótolni a visszalépett csapatot.

Az már más kérdés, hogy e két forgatókönyv közül bármelyik tartható-e politikailag is.

A volt FIFA-tisztségviselő kitért az esetleges fegyelmi büntetésekre is. Szerinte ha Irán valóban lemondja a szereplést a háború miatt, nem valószínű, hogy a FIFA bármilyen szankciót foganatosít az ország szövetségével szemben.

A FIFA egyelőre nem kommentálta Dondzsamali kijelentését. Kitching szerint

a szervezet legkorábban áprilisban hozhat bármilyen döntést.

Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű vb-re június 11. és július 19. között kerül sor, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.