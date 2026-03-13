2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
A Forma-1-es Bahreini Nagydíj helyszíne.
Nyitókép: Getty Images

Már ezen a hétvégén bejelenthetik, hogy törlik a bahreini és a szaúdi futamot

Ha a közel-keleti konfliktus miatt Bahrein és Szaúd-Arábia sem rendezhet versenyt, akkor áprillisban Forma–1-es futam nélkül maradunk.

A közel-keleti feszültségek miatt még akár az is elképzelhető, hogy 24 helyett csak 22 futamot tartanak meg a 2026-os Forma–1-es szezonban, miután annak a veszélye fenyeget, hogy áprilisban nem is lesznek futamok – írja az m4sport.hu.

Az eredeti kiírás szerint a Bahreini Nagydíjat április 12-én, a Szaúd-arábiai GP-t pedig április 19-én rendeznék, több verseny pedig nem lesz ebben a hónapban. Adam Cooper Forma–1-es szakíró információi szerint

a két futam törlését már ezen a hétvégén, a Kínai Nagydíjon hivatalosan is bejelenthetik.

A közel-keleti helyzet miatt a térség légi közlekedésének fennakadásai következtében felmerülő logisztikai problémákon túl az F1 számára az is kérdéses, garantálható-e egyáltalán a versenyhétvégék biztonságos lebonyolítása. Adam Cooper, a Crash című portál rutinos F1-es tudósítója úgy értesült, hogy a szaúdi szervezők mindenáron ragaszkodtak volna a futam megtartásához, de mivel a politikai helyzet a jelek szerint nem konszolidálódik hamar a régióban, és már a beutazás is problémás, a sorozat szervezőinek vélhetően nem marad más választásuk, mint a két említett verseny lefújása.

Ha biztonsági okokból valóban nem rendezik meg a Bahreini és a Szaúd-arábiai Nagydíjat, az azt jelentené, hogy

a március 29-ei Japán GP és a május 3-ai Miami Nagydíj között nem lenne F1-es verseny.

A szakíró szerint jelenleg arról megy az egyezkedés a csapatokkal, hogy Szuzuka után a szállítmányaikat egyből Miamiba küldjék-e, vagy inkább parkoltassák egy köztes állomáson. Ami az autókat illeti, a csapatok dönthetnek, hogy hazaszállítják-e a vázakat a gyárukba, vagy Miamiba küldik azokat. A választást befolyásolja, hogy a szállítmányozás költségei a költségvetési plafon alá tartoznak. Adam Cooper szerint Bahreinben már az év elejei tesztek során berendezték a csapatok garázsait, és bizonyos felszerelések már Dzsiddába is megérkeztek korábban.

A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a történelemben még nem volt példa az olajpiac olyan mértékű megzavarására, mint most, az iráni háború idején. Az ügynökség korábban egy hatalmas vésztartalék felszabadítását jelentette be. Közben a Perzsa-öbölben több tankhajót találat ért és hírek szerint Irán aknákat telepít a Hormuzi-szorosban, az Öböl kőolajkereskedelmének kulcspontján..
 

