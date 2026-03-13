„Ha törik, ha szakad” – hét év után jön végre a nagy újranyitás

Györfi Mihály (Tegyünk Szolnokért Egyesület-Jobbik-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek-Agóra Egyesület szövetség) elmondta: biztosították, hogy június 19-én a fürdő megnyisson, kinevezték Pintér Ferenc üzletágvezetőt cégvezetővé, ő felel a strand működtetéséért és megnyitásáért.

Emlékeztetett: hét évvel ezelőtt kezdődött meg a fürdő felújítása, amelyet a koronavírus-járvány miatti áremelkedések okozta csúszások és a számtalan hibával elvégzett munka miatt máig nem lehetett megnyitni.

Június 19-én, „ha törik, ha szakad”, ezt a fürdőt meg fogják nyitni. A kivitelezőnek ez év május 15-ig minden hibát el kell hárítania - mondta a polgármester.