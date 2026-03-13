ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 13. péntek
Mosolygós nő pihen a medence vízében.
Nyitókép: Getty Images/Drazen Zigic

„Ha törik, ha szakad” – hét év után jön végre a nagy újranyitás

Infostart / MTI

Megnyílik a Tiszaligeti Strandfürdő a nyáron Szolnokon - jelentette be a Tisza-parti település polgármestere csütörtökön, a közgyűlés utáni sajtótájékoztatón.

Györfi Mihály (Tegyünk Szolnokért Egyesület-Jobbik-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek-Agóra Egyesület szövetség) elmondta: biztosították, hogy június 19-én a fürdő megnyisson, kinevezték Pintér Ferenc üzletágvezetőt cégvezetővé, ő felel a strand működtetéséért és megnyitásáért.

Emlékeztetett: hét évvel ezelőtt kezdődött meg a fürdő felújítása, amelyet a koronavírus-járvány miatti áremelkedések okozta csúszások és a számtalan hibával elvégzett munka miatt máig nem lehetett megnyitni.

Június 19-én, „ha törik, ha szakad”, ezt a fürdőt meg fogják nyitni. A kivitelezőnek ez év május 15-ig minden hibát el kell hárítania - mondta a polgármester.

szolnok

strandfürdő

tiszaligeti strandfürdő

Israel says Iran firing new missiles as US refuelling plane crashes in Iraq

Israel says Iran firing new missiles as US refuelling plane crashes in Iraq

The US military says the KC-135 plane went down after an "incident" involving two aircraft, and that "hostile fire or friendly fire" was not involved.

×