Nyitókép: Unsplash

Meglepő, hol pörgetik fel most az LNG-exportot

Infostart

A juharszirupról és jégkorongról ismert országban teljes sebességre kapcsolnak.

A Shell vezette kanadai vállalkozás, az LNG Canada március első 11 napján már öt szállítmányt küldött Ázsia felé. Mostanra érte el teljes kapacitását létesítményük – írta meg a VG.

Hozzáteszik, hogy bár a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) közelgő döntése a stratégiai tartalékok felszabadításáról némiképp megnyugtatta az olajpiacokat, a Hormuzi-szoros továbbra sem hajózható és egyelőre az is kérdéses, hogy Katar mikor lesz képes újraindítani az LNG-szállításokat. Ráadásul a térségben számos ország rendel el kényszerszünetet, egyre több olajmezőn.

Itt lép be a képbe Kanada, amely a világ negyedik legnagyobb olajtermelője. Főként az Egyesült Államokba szállít, azonban ázsiai szállítások is lehetségesek a 2024-ben megnyitott Trans Mountain vezeték révén. A múlt hónapban ezen vezeték kihasználtsága 81 százalékos volt, emellett van még lehetőség a vasúti szállításra is – olvasható a cikkben.

Az LNG Canada által küldött szállítmányok mindegyike Ázsia felé indult, 2-2 Japán, illetve Dél-Korea felé, az ötödik pedig a Fülöp-szigetek irányába.

Hozzáteszik, hogy tavaly nyáron már felpörgették a termelésüket a létesítmény érkezésére váró kanadai gáztermelők, azonban a vártnál lassabb indulás miatt ez később az árak összeomlásával járt. Így a kanadai gázár az Alberta Energy Company tárolóközpontjában jelenleg a szintén alacsony amerikai árszintnél is 25 százalékkal olcsóbb.

Ugyanakkor az albertai olajtermelők a tavaszi karbantartásra készülnek, ez a termelést a második negyedévben több mint napi 150 ezer hordóval foghatja vissza. Kiemelik, hogy a karbantartások és az iráni háború hatására a kanadai nehézolaj diszkontja hordónként 16 dollárról 13 dollárra csökkent. A Western Canadian Select olajfajta ára is több mint hároméves csúcsra kúszott fel.

Mint írják, kedden a G7-országok energiaminiszterei, köztük Tim Hodgson kanadai energiaminiszter is arra kérték a Nemzetközi Energiaügynökséget (IEA), hogy vázoljon fel forgatókönyveket a vészhelyzeti tartalékok felszabadítására. Bár Kanada nettó exportőr, így nem rendelkezik olyan stratégiai tartalékokkal, mint az Egyesült Államok, az országban is van némi vészhelyzeti tartalék belföldi használatra.

Az olajárak szerdán reggel hevesen ingadozni kezdtek, miután az IEA a stratégiai olajkészletek valaha volt legnagyobb mértékű felszabadítását javasolta. Ez nagyobb mértékű készletfelszabadítás lenne, mint az a 182 millió hordó, amelyet a szervezet tagállamai 2022-ben, az orosz-ukrán háború kitörésekor két részletben bocsátottak rendelkezésre – olvasható a VG cikkében.

kanada

olajtermelés

olajtartalék

