2026. március 13. péntek
Oldalára borult e-roller fekszik a járdán, belóg egy füves területre.
Nyitókép: FooTToo, Getty Images/iStockphoto

Drámai felhívás a gyermekes szülőknek

Infostart

Érkeznek a rolleres balesetben sérült gyermekek, a Bethesda Gyermekkórház figyelmeztetést adott ki.

Újra figyelmeztetni szeretnénk mindenkit, hogy az elektromos roller életveszélyes eszköz, amely a gyerekek és a felnőttek biztonságát is nap mint nap fenyegeti – olvasható a Bethesda Gyermekkórház közösségi oldalán az egyik gyermekről készült fotó mellett.

Gyermekkórházként nyomatékosan kérnek minden szülőt, hogy adják át az alábbi üzeneteket a gyermekeiknek:

  • A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező!
  • Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket!
  • Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!

– olvasható.

sérülés

bethesda gyermekkórház

elektromos roller

„Ilyen fegyelmezetten bárkivel fel tudjuk venni a versenyt” – Értékelések a Ferencváros nagy diadala után
Nagy meglepetésre, de teljesen megérdemelten, magabiztosan (2-0) legyőzte portugál ellenfelét a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntős párharcának első felvonásában, amely után a főszereplők már arról is beszéltek, hogyan és milyen eséllyel lehet esetleg továbbjutni a jövő hét szerdán, már a legjobb nyolc közé a második legrangosabb európai klubkupában.
 

Győzött a Fradi az EL-nyolcaddöntő odavágóján

Az Öböl-országok Achilles-sarka nem az olaj, és annyira érzékeny, hogy már nem is merik támadni

Az ivóvízhez való hozzáférés az Irán ellen folytatott háborúban érintett államok egyik legnagyobb sebezhető pontja. Ugyan ezek az országok egy természeti kincsből, az olajból gazdagodtak meg, de egy másikhoz, a vízhez való hozzáférés létfontosságú a számukra. Ezt pedig a tengervizet sótalanító üzemek jelentik.
 

Csicsmann László az Arénában: ha marad ez a rendszer Iránban, Izrael újra fogja kezdeni a háborút

Szakértő: amíg Irán ellenáll, Amerika és Izrael sem száll ki

Donald Trump szerint Washington nagyon jól keres az olajár emelkedésével

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Nagy a baj idehaza: olyasmi hiányzik a mélyből, amiért nyáron még hatalmas árat fizethetünk

Az elmúlt két hét napos, száraz, az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb időjárása mellett nagyon kiszáradt a talajok felszín közeli része, és a középső talajréteg vízvesztése is egyre jelentősebb, az őszi vetésekre vonatkozóan a középső országrészben már most aszály van kialakulóban. Bár az előttünk álló egy hétben többször is van esély záporok kialakulására, ezek csak kevés helyen öntözik meg számottevő mértékben a földeket - állapítja meg friss agrometeorológiai jelentésében a HungaroMet.

Megint belenyúlt a benzinárstop szabályaiba a kormány: ez rengeteg magyart érint

Újabb módosításokat hajtott végre a kormány az üzemanyagár-stop szabályain.

Israel says Iran firing new missiles as US refuelling plane crashes in Iraq

The US military says the KC-135 plane went down after an "incident" involving two aircraft, and that "hostile fire or friendly fire" was not involved.

2026. március 13. 07:36
„Ha törik, ha szakad” – hét év után jön végre a nagy újranyitás
2026. március 13. 06:48
Balatoni vágányzár: módosul a menetrend
