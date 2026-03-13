Drámai felhívás a gyermekes szülőknek

Újra figyelmeztetni szeretnénk mindenkit, hogy az elektromos roller életveszélyes eszköz, amely a gyerekek és a felnőttek biztonságát is nap mint nap fenyegeti – olvasható a Bethesda Gyermekkórház közösségi oldalán az egyik gyermekről készült fotó mellett.

Gyermekkórházként nyomatékosan kérnek minden szülőt, hogy adják át az alábbi üzeneteket a gyermekeiknek:

A bukósisak használata ne legyen opcionális – legyen kötelező!

Két keréken se hajts gyorsan, mert nap mint nap látjuk a következményeket!

Ha lehetséges, kerüld az elektromos rollerek használatát – válaszd inkább a kerékpárt!

– olvasható.