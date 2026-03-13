Videó: pörögve zuhan a turista a Tátra havas-sziklás lankáin

A felvétel a Tátrában található Rysy, magyarul Tengerszem-csúcs közelében készült. A videót egy lengyel turista tette közzé, aki éppen ott volt, amikor a baleset történt. Az eset március 7-én, szombaton történt – írja az Index összefoglalója.

A videón két hegymászó halad felfelé a jeges ösvényen, amikor hirtelen észrevesznek egy férfit, aki nagy sebességgel kezd lefelé csúszni a meredek lejtőn. A turista rosszul lépett, elveszítette az egyensúlyát, és a kezéből is kiesett a jégcsákány, amely segíthetett volna megállítani a zuhanást. Innentől kezdve már nem tudta kontrollálni a mozgását, és nagy sebességgel sodródott lefelé a jeges felszínen.

A felvételt készítő turista később lement a férfihoz, aki a zuhanás után „megdöbbentően jó állapotban” volt. Elmondása szerint a szerencsétlenül járt túrázónak csak az egyik kisujja fájt. A helyszínen tartózkodó társa – aki orvos – megvizsgálta, és végül saját lábán tudott lejönni a hegyről.