ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.33
usd:
340.13
bux:
122028.59
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Havas hegyek a Magas-Tátrában.
Nyitókép: Pixabay

Videó: pörögve zuhan a turista a Tátra havas-sziklás lankáin

Infostart

Teli a közösségi média egy elképesztő felvétellel a lengyel Magas-Tátrából: egy meredek hegyoldalon pörögve, kiabálva zuhan le egy turista.

A felvétel a Tátrában található Rysy, magyarul Tengerszem-csúcs közelében készült. A videót egy lengyel turista tette közzé, aki éppen ott volt, amikor a baleset történt. Az eset március 7-én, szombaton történt – írja az Index összefoglalója.

A videón két hegymászó halad felfelé a jeges ösvényen, amikor hirtelen észrevesznek egy férfit, aki nagy sebességgel kezd lefelé csúszni a meredek lejtőn. A turista rosszul lépett, elveszítette az egyensúlyát, és a kezéből is kiesett a jégcsákány, amely segíthetett volna megállítani a zuhanást. Innentől kezdve már nem tudta kontrollálni a mozgását, és nagy sebességgel sodródott lefelé a jeges felszínen.

A felvételt készítő turista később lement a férfihoz, aki a zuhanás után „megdöbbentően jó állapotban” volt. Elmondása szerint a szerencsétlenül járt túrázónak csak az egyik kisujja fájt. A helyszínen tartózkodó társa – aki orvos – megvizsgálta, és végül saját lábán tudott lejönni a hegyről.

Kezdőlap    Külföld    Videó: pörögve zuhan a turista a Tátra havas-sziklás lankáin

baleset

hegymászás

tátra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.
 

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Kormányinfó: „Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Szétbombázza Irán az olajipart, lángokban áll a Hormuzi-szoros, ugrik az olajár - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön

Irán egy napon belül hat tankerhajót is megtámadott a Perzsa-öbölben, egy iraki kikötőben horgonyzó hajón súlyos sérültek, halottak is vannak. Az olajár a hírre meredeken ugrott, a Brent olaj ma reggel ismét 100 dollár / hordó fölé száguldott. Az iráni vezetés közben azzal fenyegetőzik, hogy amerikai techcégek közel-keleti irodáit fogja lőni. Az izraeli és amerikai légierő folyamatosan bombázza Irán területeit - annak ellenére, hogy Trump elnök bejelentette többször is a háború végét az elmúlt napokban, a helyzet folyamatosan eszkalálódik. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter közben bejelentette: még hetek kérdése lehet, mire Amerika tengerészeti kíséretet tud biztosítani a Hormuzi-szoros olajtankereinek. Délután Irán új vezére bejelentette: a Hormuzi-szoros lezárva marad, mint "nyomásgyakorlási eszköz." Cikkünk percről percre frissül az iráni háború csütörtöki eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk

Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk

Hazai nagyvállalatokhoz intéztünk körkérdést annak kapcsán: a cégek vezetői pozícióit milyen arányban töltik be nők.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military says rescue efforts under way after refuelling plane crashes in Iraq

US military says rescue efforts under way after refuelling plane crashes in Iraq

The American military says it was not brought down by hostile or friendly fire. Meanwhile, Israel continues strikes against Iran and Lebanon.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 21:45
MNB: háborús országban nem sokat ér a utasbiztosítás
2026. március 12. 20:51
Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”
×
×