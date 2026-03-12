ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.86
usd:
340.28
bux:
122583.12
2026. március 12. csütörtök Gergely
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tino Chrupalla (b) és Alice Weidel, a jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt társelnökei sajtóértekezletet tartanak a párt berlini székházában 2024. szeptember 23-án, két nappal a brandenburgi választások után. A voksoláson az AfD szoros versenyben, 29,2 százalékkal a második helyen végzett a német Szociáldemokrata Párt (SDP) mögött, amely a szavazatok 30,9 százalékát szerezte meg.
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer

Az AfD társelnöke elmondta igen éles véleményét az iráni háborúról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Keményen bírálta Donald Trump elnököt és az Egyesült Államokat a radikális jobboldali AfD párt társelnöke. „Rendkívüli módon csalódtam Trumpban” – fogalmazott Tino Chrupalla, aki ugyanakkor igyekezett magyarázni az Irán elleni háború megítélésével kapcsolatban a párton belül kibontakozott vitát.

Közvetlenül a háború kirobbanása után Chrupalla és az ugyancsak társelnökként a párt első számú vezetőjének tartott Alice Weidel már bírálta az Irán ellen megindított amerikai–izraeli háborút, és a régió további destabilizálódásának veszélyére figyelmeztetett.

A két vezető akkori kijelentései nyomán a párton belül többen ellenvélemény fogalmaztak meg. Így többek között az AfD bajorországi képviselője bírálta a társelnökök nyilatkozatait, közvetve arra utalva, hogy „jobboldali hazafiak” nem fogalmazhatnak így. Egy másik pártbeli politikus pedig később úgy ítélte meg, hogy a háborúban a Trump-kormányzat „sebészi pontossággal és a célkitűzésekre összpontosítva cselekedett.”

A ZDF közszolgálati televízió műsorában nyilatkozva Chrupalla közvetve megerősítette a háborúval kapcsolatos korábbi állásfoglalását. Ezúttal azt hangsúlyozta, hogy semmifajta stratégiát nem lát az Egyesült Államok, illetve Donald Trump részéről.

„Nem látok semmifajta kilépési stratégiát ebben az egész háborúban, amely sérti a nemzetközi jogot, és semmilyen stratégiát a célok tekintetében sem” – idézte a ZDF a társelnököt.

„Rendkívüli módon csalódtam Trumpban. A választási kampány során Kamala Harrist vádolta meg a harmadik világháború várható kirobbantásával, most pedig a közel-keleti háború nyomán a harmadik világháború küszöbén állunk" – állította Tino Chrupalla.

A társelnök megkérdőjelezte a háborúval kapcsolatban az amerikai kormányzat által hangoztatott „sebészi pontosságot” is. Chrupalla megkérdőjelezte a korábbi iráni vezető, Ali Khamenei megölését is, függetlenül attól, hogy a tevékenységét miként ítélik meg. Elismerte, hogy Khamenei „bizonyára nem volt olyan vezető, aki sok jót tett az iráni népnek”, ugyanakkor „továbbra is kérdés, hogy jogos-e ilyen módon eltávolítani egy államfőt.”

A társelnök üzent párton belüli bírálóinak is Szerinte elszigetelt személyes véleményekről van szó, amelyek minden más pártban megtalálhatók. „Mi egy pluralista párt vagyunk, ezt el tudjuk intézni” – tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Az AfD társelnöke elmondta igen éles véleményét az iráni háborúról

németország

irán

afd

usa

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ÉLŐ: Ferencváros–Sporting Braga

ÉLŐ: Ferencváros–Sporting Braga

A Sporting Braga ellen játszik az Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Ferencváros labdarúgócsapata. Gróf Dávid előtt tíz külföldi mezőnyjátékos szerepel.
Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”

Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben; tizenhét ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a Barátság kőolajvezetékről – közölte Czepek Gábor, a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve esti Facebook-videójában.
 

Czepek-bizottság – Üzenet egy kijevi óvóhelyről

Orbán Viktor: dokumentálnunk kell, hogy akartunk velük tárgyalni

„Megy a ramazuri” – Kijevből jelentkezett a magyar vizsgálóbizottság vezetője

„Nem tudom” – megszólalt a magyar delegáció kapcsán az ukrán elnök

Kormányinfó: „Ha elindul az olaj a Barátságon, nem blokkoljuk az ukrán hitelt”

VIDEÓ
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
Választások éve Németországban: végleg ledől az AfD-tűzfal? Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.13. péntek, 18:00
Pásztor Szabolcs
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megrengette a tőzsdéket az elszálló olajár: idei mélypontján zárt a Dow

Megrengette a tőzsdéket az elszálló olajár: idei mélypontján zárt a Dow

Meredeken emelkednek az olajárak csütörtökön, miután a Közel-Keleten tovább eszkalálódott az amerikai–izraeli–iráni konfliktus, és újabb támadások érték a Perzsa-öbölben közlekedő olajszállító tankereket. A Brent ára a 100 dolláros szint felett zárt, amire 2022 augusztusa nem volt példa, a piac egyre komolyabb ellátási zavaroktól tart, különösen a világ olajkereskedelmének mintegy ötödét bonyolító Hormuzi-szoros környékén. A geopolitikai feszültség a tőzsdéken is éreztette a hatását, a vezető európai és amerikai részvényindexek is estek, a Dow idei mélypontján fejezte be a csütörtöki kereskedést.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Veszélyben a magyarok kedvenc tengerparti nyaralása? Hivatalos bejelentés érkezett a háborús pánik közepette

Veszélyben a magyarok kedvenc tengerparti nyaralása? Hivatalos bejelentés érkezett a háborús pánik közepette

Törökországban a turisztikai szolgáltatások minden desztinációban a megszokott rendben működnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israel launches Tehran strikes, hours after first statement from new Iran supreme leader released

Israel launches Tehran strikes, hours after first statement from new Iran supreme leader released

The message attributed to Mojtaba Khamenei was read by a presenter on Iranian state TV. He has not been seen in public since succeeding his father.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 12. 20:51
Czepek Gábor Kijevből: „várjuk a választ, pénteken is itt leszünk”
2026. március 12. 19:16
Csicsmann László az Arénában: ha marad ez a rendszer Iránban, Izrael újra fogja kezdeni a háborút
×
×