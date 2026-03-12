Az AfD társelnöke elmondta igen éles véleményét az iráni háborúról

Közvetlenül a háború kirobbanása után Chrupalla és az ugyancsak társelnökként a párt első számú vezetőjének tartott Alice Weidel már bírálta az Irán ellen megindított amerikai–izraeli háborút, és a régió további destabilizálódásának veszélyére figyelmeztetett.

A két vezető akkori kijelentései nyomán a párton belül többen ellenvélemény fogalmaztak meg. Így többek között az AfD bajorországi képviselője bírálta a társelnökök nyilatkozatait, közvetve arra utalva, hogy „jobboldali hazafiak” nem fogalmazhatnak így. Egy másik pártbeli politikus pedig később úgy ítélte meg, hogy a háborúban a Trump-kormányzat „sebészi pontossággal és a célkitűzésekre összpontosítva cselekedett.”

A ZDF közszolgálati televízió műsorában nyilatkozva Chrupalla közvetve megerősítette a háborúval kapcsolatos korábbi állásfoglalását. Ezúttal azt hangsúlyozta, hogy semmifajta stratégiát nem lát az Egyesült Államok, illetve Donald Trump részéről.

„Nem látok semmifajta kilépési stratégiát ebben az egész háborúban, amely sérti a nemzetközi jogot, és semmilyen stratégiát a célok tekintetében sem” – idézte a ZDF a társelnököt.

„Rendkívüli módon csalódtam Trumpban. A választási kampány során Kamala Harrist vádolta meg a harmadik világháború várható kirobbantásával, most pedig a közel-keleti háború nyomán a harmadik világháború küszöbén állunk" – állította Tino Chrupalla.

A társelnök megkérdőjelezte a háborúval kapcsolatban az amerikai kormányzat által hangoztatott „sebészi pontosságot” is. Chrupalla megkérdőjelezte a korábbi iráni vezető, Ali Khamenei megölését is, függetlenül attól, hogy a tevékenységét miként ítélik meg. Elismerte, hogy Khamenei „bizonyára nem volt olyan vezető, aki sok jót tett az iráni népnek”, ugyanakkor „továbbra is kérdés, hogy jogos-e ilyen módon eltávolítani egy államfőt.”

A társelnök üzent párton belüli bírálóinak is Szerinte elszigetelt személyes véleményekről van szó, amelyek minden más pártban megtalálhatók. „Mi egy pluralista párt vagyunk, ezt el tudjuk intézni” – tette hozzá.