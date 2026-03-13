ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. március 13. péntek
Nyitókép: Unsplash

Elhagyhatta a mélypontot az ipari termelés

Infostart / MTI

Éves szinten csökkenés, havi szinten már növekmény. Számok a KSH-tól.

2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva – erősítette meg pénteken második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél.

Januárban az ipari export volumene 0,5 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A feldolgozóipari exportértékesítés 31 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 1,3, a 18 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 9,5 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 2,8, a feldolgozóiparé 7,9 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (93 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,6, a csekély súlyú bányászat kibocsátása 45 százalékkal visszaesett, ugyanakkor az energiaipar termelése (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 6,7 százalékkal bővült.

Építőipar

2026 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 11,4, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 9,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – jelentette pénteken szintén a KSH.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 9,6, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal volt alacsonyabb. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 8,8 százalékkal kisebb volt a 2025. decemberinél. Az egyéb építmények 14,5 százalékos csökkenése hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 25,6 százalékos visszaesése áll – jegyezte meg a KSH.

A koronavírus-járvány óta rosszabbul alszanak az emberek az egész világon. A hazai és a nemzetközi kutatások is megerősítik, hogy az életmódbeli változások, az új technikai eszközök rossz hatással vannak az alvásra is – mondta az InfoRádióban G. Németh György. A Magyar Alvás Szövetség elnöke közölte: átlagban egy órával alszik kevesebbet az emberiség, mint száz évvel ezelőtt.
Az ivóvízhez való hozzáférés az Irán ellen folytatott háborúban érintett államok egyik legnagyobb sebezhető pontja. Ugyan ezek az országok egy természeti kincsből, az olajból gazdagodtak meg, de egy másikhoz, a vízhez való hozzáférés létfontosságú a számukra. Ezt pedig a tengervizet sótalanító üzemek jelentik.
 

Ütik tovább a forintot

Látványos dollárerővel indult a péntek reggeli kereskedés, az euró ellenében új lokális csúcsára is ment. Ez pedig nem kedvező környezet a feltörekvő piaci devizáknak, így nem meglepő, hogy a forint az éjjeli erősödési próbálkozása után hirtelen váltott gyengülésbe. Délután érkezhetnek még izgalmak, ugyanis fontos amerikai makrogazdasági adatok jelennek meg. A forint várható kilátásáról is szó lesz következő befektetői klubunkon, ide kattintva lehet regisztrálni.

Öt kilométeres zárlatot rendeltek el Békéscsaba körül: súlyos méhbetegség ütötte fel a fejét

Súlyos méhbetegséget azonosítottak egy békéscsabai méhészetben. A nyúlós költésrothadás a méhek költésének leggyakoribb és legpusztítóbb megbetegedése.

Explosions in Tehran as Israel says it is launching 'wide-scale' wave of strikes

It comes after Israel says it was targeted by fresh Iranian missiles. Meanwhile, the US moves to ease sanctions on some Russian oil to curb price rises.

