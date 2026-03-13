Elhagyhatta a mélypontot az ipari termelés

2026 januárjában az ipari termelés volumene 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva – erősítette meg pénteken második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágak döntő többségében visszaesés következett be.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél.

Januárban az ipari export volumene 0,5 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A feldolgozóipari exportértékesítés 31 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 1,3, a 18 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 9,5 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 2,8, a feldolgozóiparé 7,9 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (93 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 2,6, a csekély súlyú bányászat kibocsátása 45 százalékkal visszaesett, ugyanakkor az energiaipar termelése (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 6,7 százalékkal bővült.

Építőipar

2026 januárjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 11,4, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 9,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól – jelentette pénteken szintén a KSH.

Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 9,6, az egyéb építményeké 14,5 százalékkal volt alacsonyabb. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 8,8 százalékkal kisebb volt a 2025. decemberinél. Az egyéb építmények 14,5 százalékos csökkenése hátterében az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 25,6 százalékos visszaesése áll – jegyezte meg a KSH.