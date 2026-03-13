Bakondi György: újabb nagy migrációs hullám fenyegeti Európát

Fennáll a veszélye egy újabb Európa felé irányuló nagy migrációs hullámnak a közel-keleti konfliktus miatt – erről beszélt a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György elmondta: az ENSZ menekültügyi szervezete és az EU határőrizeti szerve is arra figyelmeztet, hogy az Iránban zajló események nyomán újabb menekülthullám indulhat el Európa felé.

Iránban a bombázások miatt már százezrek menekültek a nagyvárosokból vidékre. Ha elhúzódnak a harci események, akkor a szakértő szerint az irániak és az Iránban élő több mint 3 millió afganisztáni menekült is elindulhat Törökországba, ahol viszont már van mintegy 3 millió szíriai menekült. „Kérdés, hogy miként reagál erre Törökország, de

fennáll a veszélye egy újabb Európa felé irányuló menekülthullámnak, amely a balkáni útvonalon Magyarország határait is elérheti”

– figyelmeztetett Bakondi György.

Hozzátette: a magyar védelmi tanács elemzi a titkosszolgálatok és a rendvédelmi szervek információit és meghozza a szükséges intézkedéseket.

Arra a felvetésre, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, majd más ukrán nyilatkozók megfenyegették a magyar miniszterelnököt, Bakondi György úgy reagált: ez példátlan. Ráadásul szerinte az EU-ba és a NATO-ba igyekvő Ukrajna „zsarolja” az EU- és NATO-tag Magyarországot az energiaellátás terén, továbbá ellenzéki, ukránbarát erőket segít.

A szakember Orbán Viktor nyilatkozatára emlékeztetett, amely szerint a miniszterelnök komolyan veszi a figyelmeztetéseket, de Magyarországhoz nagyobb tisztelettel kell viszonyulni. „Magyarországot nem lehet zsarolni, az olajembargót pedig le fogjuk törni. Már védett áron lehet vásárolni a benzinkutaknál, ami minden magyar polgár és gazdálkodó érdeke” – jegyezte meg a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

A szakember a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte:

az elmúlt években mintegy 47 millió migráns érkezett Európába, és évről évre újabb 4 millió, köztük sok bizonytalan személyazonosságú személy.

„Irán világszerte támogatja a terrorszervezeteket, a migránsok között pedig lehetnek alvó ügynökök és olyanok is, akik spontán radikalizálódnak. A migráció és a terrorizmus a következő években is Európát fenyegető nagy veszély lesz” – figyelmeztetett Bakondi György.