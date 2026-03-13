ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 13. péntek Ajtony, Krisztián
Thunderstorm over Budapest Parliament
Nyitókép: Photographer and videographer fr/Getty Images

Kiderült, mennyire lesz kegyes az időjárás az ünnepi hétvégén

Infostart

Jellemzően napos idő várható a hétvégén, a hőmérséklet csúcsértéke megközelíti a 20 Celsius-fokot. Vasárnap, a március 15-i nemzeti ünnepen 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő, eső csak Nyugat-Magyarországon lehet – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Pénteken gomolyfelhős, napos idő várható, a Tiszántúlon viszont túlnyomóan derült marad az ég. A Dunántúl keleti felén és az ország középső észak-déli sávján lehet elszórtan zápor, néhol zivatar, de estére megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet. A déli, délkeleti szél napközben többfelé megélénkül, a Fertő térségében meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között, a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken 6 fok felett alakul, míg a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű.

Szombaton általában derült, vagy gyengén felhős, napos idő várható, az ország nyugati felén délutántól kevés fátyol- és gomolyfelhő lehet az égen. Nagyrészt nem várható csapadék, de nyugaton nem kizárt néhol zápor, zivatar. A délies szél többfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 0 és plusz 8 fok közötti hőmérsékletre van kilátás, délutánra 15 és 20 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap, a március 15-i nemzeti ünnepen napos idő várható, az ország keleti felén, kétharmadán változatlanul derült marad az égbolt, míg nyugatabbra kevés fátyol- és gomolyfelhő előfordulhat. Általában nem várható csapadék, de nyugaton néhol nem kizárt zápor, zivatar. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban jellemzően 0 és plusz 8 fok között alakul a hőmérséklet, délután 15-20 fok lesz.

