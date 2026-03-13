ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Magyar Építők

Új autópályát terveznek a szomszédunkban, segít a nyári dugókon a tenger felé

Infostart

Kedvező lenne ez egyebek között a Kvarner-vidéknek is.

Szlovénia új autópályaszakasz építését tervezi Postojna és a horvát határ közelében fekvő Jelšane között, ez jelentősen javíthatja a Kvarner-vidék és Közép-Európa közti közlekedést – írta meg a Portfolio a Croatia Week információi alapján.

A tervezett nyomvonal tanulmányát, illetve a kapcsolódó környezeti hatásvizsgálatot a szlovén Természeti Erőforrások és Területrendezési Minisztérium már nyilvánosságra hozta.

Az új autópálya az Adriai-Jón közlekedési folyosó utolsó hiányzó szakaszát képezné.

A tanulmányterv nyilvános társadalmi egyeztetésére Postojnában, Pivkában és Ilirska Bistricában kerül sor, a teljes dokumentáció hivatalos, online közzététele áprilisban várható.

Mint írják, a határmenti települések lakói már évtizedek óta várnak a projektre, megépítésével gyorsabb összeköttetés jönne létre Rijeka, illetve Olaszország és Ausztria irányába. A Postojna és Jelšane, valamint a Kozina és Starod közötti mellékutakon ugyanis jelenleg rendkívül nagy a forgalom. Ez különösen a nyári turistaszezonban jelent problémát, ilyenkor

a Nyugat-Európából érkező tömegek Szlovénián keresztül utaznak a Kvarner-öböl felé nyáron.

A biztonsági kockázatok és a folyamatos torlódások miatt az elmúlt években a nemzetközi teherforgalmat már korlátozni kellett ezeken az útvonalakon.

Három lehetséges nyomvonal is felmerült, ugyanakkor mindhárom verzió a Postojna és Razdrto között tervezett új hrastjei csomóponttól indulna. Onnan mintegy 37 kilométer hosszan haladna a horvát határig, számos alagúton, völgyhídon és fedett bevágáson keresztül. Az északi szakasz körülbelül 21 kilométer hosszú lenne, ezen ponton térnek el egymástól kissé a tervek. A déli szakasz pedig nagyjából 16 kilométer után érné el a határt, ahol csatlakozna a horvát Rijeka-Rupa autópályához – olvasható a cikkben.

Ezzel megerősödnének Rijeka és a Kvarner-vidék közlekedési kapcsolatai Olaszország, Ausztria és Közép-Európa felé. Emellett hatékonyabbá válnának a Horvátország legnagyobb tengeri kikötőjébe vezető logisztikai útvonalak is. Mint írják, az új szakasz az Észak-Horvátországból Szlovénián át rendszeresen utazók számára is kedvező lenne. A szlovén autópályákon ugyanis e-matricás rendszer működik, ez a gyakori úthasználóknak jóval költséghatékonyabb megoldást jelent.

Új autópályát terveznek a szomszédunkban, segít a nyári dugókon a tenger felé

szlovénia

beruházás

autópálya

×