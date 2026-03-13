A TASZSZ orosz állami hírügynökség beszámolója szerint Grossi kifejezte reményét, hogy az iráni atomprogram körüli tárgyalások hamarosan újraindulhatnak. Az atomügynökség főigazgatója bízik abban is, hogy végül egy hosszú távú, megnyugtató megoldás születhet a kérdésben, ami akár a háborút is lezárhatja – írja a Portfolio.
A háború lezárásán dolgozik az atomenergia-ügynökség
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója, Rafael Grossi pénteken bejelentette, hogy a szervezet egy új nukleáris megállapodás létrehozásán dolgozik az Egyesült Államok és Irán között.
A frontvonal mögött már látszik az iráni háború lezárása, amire az egész világgazdaság vár
Az egész világ, a piacok és a politikai döntéshozók azt próbálják megfejteni, mikor és milyen irányban érhet véget az Irán elleni háború. Játékelméleti elemzésünk azt mutatja meg, hogy a konfliktus lezárását nem pusztán a katonai erőviszonyok, hanem a szereplők eltérő céljai, költségei és egymásnak küldött jelzései határozzák meg. Irán túlélésre játszik, Izrael stratégiai visszaszorításra, Donald Trump amerikai elnök mozgásterét pedig legalább annyira formálják a piacok és az olajár, mint a hadműveleti térkép. A fő kérdés ezért már nem az, ki tud nagyobbat ütni, hanem az, hol alakulhat ki az az egyensúlyi pont, ahol Irán túlélése, az amerikai presztízsveszteség nélküli kiszállás és Izrael biztonsági céljai egyszerre teljesülhetnek.
Iran's supreme leader 'likely disfigured', Hegseth says as strikes hit Tehran's ability to build more weapons
Meanwhile, Iran says it has launched missile attacks on Israel jointly with Hezbollah, after Israel earlier carried out strikes on Tehran.